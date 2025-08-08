Τα μαθήματα ζωής που πήρε ένας ογκολόγος από τους ασθενείς του: «Να είστε καλοί, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές»

Στις συζητήσεις τους ο Dr. Mikkael A. Sekeres κρατούσε σημειώσεις.
Όταν ένας άνθρωπος έχει ζήσει μεγάλο μέρος της ζωής του και ειδικά όταν αντιμετωπίζει ένα απειλητικό πρόβλημα υγείας, τι θα συμβούλευε τον νεότερο εαυτό του αν μπορούσε να τον συναντήσει; Μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορούν να μας δώσουν οι σημειώσεις που κράτησε ένας ογκολόγος, ο Dr. Mikkael A. Sekeres, σε συζητήσεις με μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς του. Μαθήματα ζωής που μπορούμε όλοι να θέσουμε σε εφαρμογή, σε οποιαδήποτε στιγμή – όσο νωρίτερα όμως, τόσο το καλύτερο.
1. Εκπληρώστε σήμερα τα όνειρά σας: «Οι ασθενείς μου έχουν δουλέψει σε όλη τους τη ζωή κάνοντας οικονομία για τα χρόνια της σύνταξης, οπότε ελπίζουν ότι θα έχουν την ευκαιρία να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην οικογένειά τους και στα πράγματα που απολαμβάνουν περισσότερο. Μετά τη συνταξιοδότηση, ωστόσο, διαγνώστηκαν με καρκίνο. Γι’ αυτό, μην αναβάλετε τις εμπειρίες και τις δραστηριότητες που σας δίνουν χαρά».
2. Πάρτε τον σφυγμό της σχέσης σας: «Ρώτησα ασθενείς που είναι παντρεμένοι εδώ και 40 χρόνια ποιο είναι το μυστικό του γάμου τους. Αναρωτηθείτε τι θα λέγατε και αν θα σας υποστήριζε ο σύντροφός σας σε μια δύσκολη στιγμή. Η απάντηση μπορεί να έχει αντίκτυπο ακόμα και στην υγεία σας».
3. Αναρωτηθείτε: Τι έχει μεγαλύτερη σημασία για εσάς; «Ενώ είστε υγιείς, αναρωτηθείτε τι έχει για εσάς το περισσότερο νόημα και διερευνήστε πώς θα πετύχετε αυτόν το στόχο».
4. Αποφύγετε συμπεριφορές που συνδέονται με τον καρκίνο: «Η οικογένειά μου έχει ιστορικό, οπότε από την εποχή που πήγαινα στην ιατρική σχολή ακολούθησα κάποια βήματα για να περιορίσω τον κίνδυνο. Περιορίζω την κατανάλωση αλκοόλ. Αποφεύγω τα σακχαρώδη ροφήματα, το fast food και τις υπερ-επεξεργασμένες τροφές. Και γυμνάζομαι καθημερινά».
5. Να είστε καλοί, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές: «Η καλοσύνη έχει συνδεθεί με στενότερες κοινωνικές επαφές, ικανοποίηση, λιγότερο άγχος και κατάθλιψη, υψηλότερη ευεξία. Πάντα με συγκινεί βαθιά κάποιος που ενώ αντιμετωπίζει μια διάγνωση απειλητική για τη ζωή του βρίσκει χρόνο να εστιάσει και στους ανθρώπους γύρω του».
