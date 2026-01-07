ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τα βρήκαν με τον υπουργό οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε καλό κλίμα η συνάντηση με τον υπουργό ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Σε συμφωνία κατέληξαν οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών με τον υπουργό ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και κατέληξε σε πλήρη συμφωνία, καθώς είχε προηγηθεί διάλογος τεσσάρων μηνών μεταξύ των δύο πλευρών για θέματα που ενισχύουν ουσιαστικά τον θεσμό των λαϊκών αγορών μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας και της στήριξης των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για μέρος των αιτημάτων που προβάλουν οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών, τα οποία είναι αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης.

Από σήμερα εξάλλου τέθηκε σε εφαρμογή επ’ αόριστον πανελλαδικό λουκέτο στις λαϊκές αγορές μετά την απόφαση της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της συνομοσπονδίας, «η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μονόδρομο. Παρά το γεγονός ότι ο παραγωγός και ο αυτοαπασχολούμενος αγρότης διαθέτουν το προϊόν τους σε χαμηλή τιμή, οι πολιτικές που ακολουθούνται επιβαρύνουν το κόστος σε κάθε στάδιο της διακίνησης».

Τα κύρια αιτήματα της πανελλαδικής απεργίας είναι τα εξής:

ακρίβεια στις λαϊκές αγορές

στήριξη των αγροτών – μείωση του κόστους παραγωγής

κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης,

άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%,

ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής

τροποποιήσεις του Ν. 4849/2021, ο οποίος «δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών».

«Η πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον αποτελεί μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Οι λαϊκές αγορές στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τους καταναλωτές. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν σε θύμα πολιτικών που οδηγούν στην ακρίβεια, στη συγκέντρωση της αγοράς και στην απαξίωση του πρωτογενούς τομέα. Οι λαϊκές αγορές είναι και θα παραμείνουν πρώτα Λαϊκές και μετά Αγορές», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 

newsit.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εισαγγελική έρευνα για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που...

0
Η Αστυνομία διαβίβασε στον εισαγγελέα το σχετικό βίντεο προκειμένου...

ΑΜΚΑ: Πώς επηρεάζει τον καθαρό μισθό, ποιοι...

0
Ο ΑΜΚΑ καθορίζει πλέον την παρακράτηση φόρου βάσει ηλικίας,...

Εισαγγελική έρευνα για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που...

0
Η Αστυνομία διαβίβασε στον εισαγγελέα το σχετικό βίντεο προκειμένου...

ΑΜΚΑ: Πώς επηρεάζει τον καθαρό μισθό, ποιοι...

0
Ο ΑΜΚΑ καθορίζει πλέον την παρακράτηση φόρου βάσει ηλικίας,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΑΜΚΑ: Πώς επηρεάζει τον καθαρό μισθό, ποιοι κερδίζουν
Επόμενο άρθρο
Εισαγγελική έρευνα για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εισαγγελική έρευνα για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Αστυνομία διαβίβασε στον εισαγγελέα το σχετικό βίντεο προκειμένου...

ΗΠΑ: Καταλάβαμε το ρωσικό τάνκερ Marinera που συνδέεται με τη Βενεζουέλα

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν ρωσικό τάνκερ με δεσμούς...

Κλειστό από αύριο εως και το Σάββατο το ΚΕΠ Ρεθύμνου – Θα λειτουργήσει σε νέα Διεύθυνση από Δευτέρα

ΠΚ team ΠΚ team -
Κλειστό από αύριο έως και το Σάββατο θα είναι...

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας

ΠΚ team ΠΚ team -
Όλα τα παιχνίδια την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST