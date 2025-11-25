Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι εργαζόμενοι εξοικονομούν κατά μέσο όρο 2 ώρες την ημέρα

Η χρήση της AI εξοικονομεί κατά μέσο όρο δύο ώρες την ημέρα στους εργαζόμενους παγκοσμίως, διπλάσιο χρόνο σε σχέση με το 2024, και στην Ελλάδα περίπου 96 λεπτά.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο που εργαζόμαστε, με την πλειονότητα των εργαζομένων να την αντιμετωπίζει ως ευκαιρία για δημιουργία νέων θέσεων και ενίσχυση της παραγωγικότητας, όπως καταδεικνύει η έκτη παγκόσμια έρευνα «Global Workforce of the Future» του ομίλου Adecco.
Σύμφωνα με την έρευνα στην οποία συμμετείχαν 37.500 εργαζόμενοι από 31 χώρες, οι εργαζόμενοι βλέπουν την AI ως καθοριστικό παράγοντα αλλαγής στον χώρο εργασίας. Το 76% αναμένει ότι η τεχνολογία θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ενώ το 70% προβλέπει ανασχεδιασμό των ρόλων και των καθηκόντων τους. Παρά τις ανησυχίες για απώλεια θέσης, μόνο το 23% εκφράζει φόβους για προσωπική απώλεια εργασίας.
Η χρήση της AI εξοικονομεί κατά μέσο όρο δύο ώρες την ημέρα στους εργαζόμενους παγκοσμίως, διπλάσιο χρόνο σε σχέση με το 2024, και στην Ελλάδα περίπου 96 λεπτά. Το 77% δηλώνει ότι η τεχνολογία τους επιτρέπει να εκτελούν εργασίες που προηγουμένως δεν ήταν δυνατές, αναδεικνύοντας την άμεση επιρροή της στην παραγωγικότητα και στις δεξιότητες.
Η έρευνα αναδεικνύει επίσης τη σημασία του «σκοπού» στην εργασία: το 99% όσων αισθάνονται καθημερινά ότι η δουλειά τους έχει νόημα σχεδιάζει να παραμείνει στον εργοδότη του τον επόμενο χρόνο. Η Τεχνητή Νοημοσύνη, παράλληλα με την κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα για τη δέσμευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ