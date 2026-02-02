Τέμπη: Βγήκε το πόρισμα για την πυραντοχή των καθισμάτων του μοιραίου Intercity 62

Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. έδωσε στη δημοσιότητα το πόρισμα αναφορικά με την πυραντοχή των καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας. η διαπίστωση ότι τα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity 62 που συγκρούστηκε με εμπορικό τρένο το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη, δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές πυραντοχής, έκαναν οι αρμόδιοι του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.). Στην έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα, Δευτέρα, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. αναφορικά με την πυραντοχή των καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας, αναφέρεται ότι ελήφθησαν δείγματα από διαφορετικά βαγόνια. Η εταιρεία είχε κάνει προμήθεια και αντικατάσταση προσκέφαλων / εδρών / πλατών καθισμάτων Α’ και Β’ θέσης, όπως αναφερόταν στη σύμβαση που είχε υπογράψει. Σε εργαστήρια της Γερμανίας τα δείγματα Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2024 λήφθηκαν δείγματα υλικού καθισμάτων από τρεις διαφορετικές θέσεις από δύο διαφορετικά βαγόνια της επιβατικής αμαξοστοιχίας IC-62. Τα δείγματα στάλθηκαν από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ στα εξειδικευμένα εργαστήρια RST της Γερμανίας για να εκτελεστούν δοκιμές πυραντοχής σύμφωνα το ISO 5660-1. «Οι εν λόγω δοκιμές δεν κατέστη δυνατό να εκτελεστούν πριν από την δημοσίευση της Έκθεσης Διερεύνησης και ως αποτέλεσμα το θέμα της πυραντοχής των καθισμάτων αποτελούσε ένα γνωστό ανοικτό σημείο προς διερεύνηση», αναφέρεται στο πόρισμα. «Η ανάλυση δειγμάτων καθισμάτων παραμένει επίσης σε εκκρεμότητα (40)», σημειώνεται. Το εργαστήριο RST απέστειλε τα αποτελέσματα στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ στις 25/8/2025 και στην παρούσα έκθεση, (η οποία αποτελεί το Παράρτημα Θ. της Έκθεσης Διερεύνησης) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δοκιμών και η σχετική Σύσταση Ασφαλείας. Οι διαπιστώσεις Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι «τα τρία δείγματα σαφώς δεν καλύπτουν το επίπεδο πυραντοχής του προτύπου ΕΝ 45545-2, όσον αφορά την δοκιμή μέτρησης του Μέγιστου Μέσου Ρυθμού Έκλυσης Θερμότητας». Ωστόσο, υπογραμμίζεται ως σημαντικότερη η παρατήρηση ότι τα δείγματα «Β4 ΝΕΟ» και «Β2 ΚΟΥΠΕ» είναι πολύ χαμηλότερης πυραντοχής από το δείγμα «Β4 ΠΑΛΑΙΟ». Η σημαντική διαφορά «Αυτή η σημαντική διαφορά μπορεί πιθανώς να ερμηνευτεί εξετάζοντας την ύπαρξη και το είδος του ενδιάμεσου στρώματος πυροπροστασίας: Το δείγμα “Β4 ΠΑΛΑΙΟ” έχει ένα σκούρο καφέ ενδιάμεσο στρώμα για πυροπροστασία και -συγκριτικά- καλύτερη συμπεριφορά. Αντίθετα, το δείγμα “Β2 ΚΟΥΠΕ” δεν διαθέτει διακριτό ενδιάμεσο στρώμα πυροπροστασίας και εμφανίζει τον χειρότερο δείκτη MAHRE. Τέλος, το δείγμα “Β4 ΝΕΟ” διαθέτει ένα λεπτό στρώμα λευκού ινώδους υλικού, διαφορετικού από αυτό του δείγματος “Β4 ΠΑΛΑΙΟ”, το οποίο όμως δεν φαίνεται να συνεισφέρει σημαντικά στην πυραντοχή του υλικού», τονίζεται. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα καθίσματα από τα οποία λήφθηκαν δείγματα έπρεπε να πληρούν τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές πηγάζουν από τις αρχικές συμβάσεις προμήθειας, δηλαδή το πρότυπο UIC564-2, και ως εκ τούτου έπρεπε να παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά κατά τις δοκιμές μεταξύ τους. «Αντιθέτως», προσθέτουν, «το εύρημα της σημαντικά καλύτερης συμπεριφοράς του δείγματος “Β4 ΠΑΛΑΙΟ” και το εύρημα της υποδεέστερης απόδοσης του δείγματος “Β4 ΝΕΟ” σε σχέση με “Β4 ΠΑΛΑΙΟ”, αποδεικνύει ανομοιόμορφη μηχανική συμπεριφορά ή ποιότητα των εξεταζόμενων υλικών στις διαφορετικές θέσεις».