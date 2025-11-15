ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις Κυριακές ανοιχτά τα μαγαζιά για τα Χριστούγεννα – Αυτές είναι οι ημερομηνίες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πριν και κατά την περίοδο των εορτών, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν τέσσερις Κυριακές.
Όπως κάθε χρόνο ορισμένες Κυριακές, πριν αλλά και κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν, για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση μέσα στον Δεκέμβριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η αγορά ενόψει των εορτών.

Ανοιχτά μαγαζιά: Οι τέσσερις Κυριακές
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου, η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές θα πραγματοποιηθεί κατ’ εξαίρεση στις ακόλουθες ημερομηνίες:

• 30 Νοεμβρίου 2025
• 14 Δεκεμβρίου 2025
• 21 Δεκεμβρίου 2025
• 28 Δεκεμβρίου 2025

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες καθορίζονται από το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους και συνήθως συμπίπτουν με περιόδους αυξημένης ζήτησης, όπως οι γιορτές και οι εκπτωτικές περίοδοι.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές της επόμενης χρονιάς θα προσδιοριστεί με νέα ΚΥΑ.

Όπως τονίζουν, οι τελικές ημερομηνίες θα οριστικοποιηθούν με υπουργική απόφαση, καθώς εξαρτώνται από το ετήσιο πρόγραμμα εκπτώσεων και τον εορταστικό σχεδιασμό της κάθε χρονιάς.

Οι εκπτώσεις ξεκινούν με Black Friday
Σε λίγες ημέρες θα πραγματοποιηθεί και η Black Friday, όπως έγινε γνωστή στις ΗΠΑ, εγκαινιάζοντας μια περίοδο εκπτώσεων πριν τις εορτές.

Η ημερομηνία της Black Friday είναι η Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, αν και ήδη κάποια μεγάλα εμπορικά καταστήματα υπογραμμίζουν ότι θα πραγματοποιήσουν «εβδομάδα εκπτώσεων», ξεκινώντας από την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου τις προσφορές τους ή ακόμα και «Black Month».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την Black Friday ακολουθεί η Cyber Monday, την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με προσφορές στις online αγορές.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Fitch: Αναβάθμισε την Ελλάδα στο BBB με...

0
Η Fitch Ratings αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση αθέτησης υποχρεώσεων...

Reuters: Η Ελλάδα διαπραγματεύεται την αγορά οπλικών...

0
Περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία...

Fitch: Αναβάθμισε την Ελλάδα στο BBB με...

0
Η Fitch Ratings αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση αθέτησης υποχρεώσεων...

Reuters: Η Ελλάδα διαπραγματεύεται την αγορά οπλικών...

0
Περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Fitch: Αναβάθμισε την Ελλάδα στο BBB με σταθερές προοπτικές
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Kρήτη:Τι είδαν οι ψυχολόγοι στα Βορίζια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το φονικό στο χωριό του Ψηλορείτη έχει οδηγήσει τα...

Ηράκλειο:700 μαθητές από όλη την Κρήτη άκουσαν για το έργο του Μίκη Θεοδωράκη και μυήθηκαν στον κόσμο της Συμφωνικής Μουσικής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ένα μουσικό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από...

Εορτολόγιο 15 Νοεμβρίου: Ποιους αγίους τιμά η Ορθοδοξία σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται...

Ο Βασίλης Δήμας ξεκινάει το πάρτι κάθε Σάββατο στο DOORS!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο πολυδιάστατος, Βασίλης Δήμας επιστρέφει στην Αθήνα και θα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST