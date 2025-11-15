ΕΛΛΑΔΑ

Βελεστίνο: Ανατροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες στην παλιά Εθνική Οδό – 10 τραυματίες

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του – υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες – και ανατράπηκε.

Εκτροπή λεωφορείου με περίπου 40 επιβάτες σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (15/11) λίγο πριν τις 4:00 μ.μ. στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο, ένα χιλιόμετρο πριν το κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο».

Όπως αναφέρει το https://www.taxydromos.gr/, το λεωφορείο εξετράπη από την πορεία του – υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες – και ανατράπηκε.

Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, αποτέλεσμα της εκτροπής ήταν να τραυματιστούν ελαφρά 10 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Βόλου, για παροχή πρώτων βοηθειών.

 

ΠΗΓΗ: https://www.taxydromos.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Καιρός: Απότομη πτώση υδραργύρου μετά τις υψηλές...

0
Ο καιρός έως τη Δευτέρα θα είναι ζεστός, με...

Τέσσερις Κυριακές ανοιχτά τα μαγαζιά για τα...

0
Πριν και κατά την περίοδο των εορτών, τα εμπορικά...

Καιρός: Απότομη πτώση υδραργύρου μετά τις υψηλές...

0
Ο καιρός έως τη Δευτέρα θα είναι ζεστός, με...

Τέσσερις Κυριακές ανοιχτά τα μαγαζιά για τα...

0
Πριν και κατά την περίοδο των εορτών, τα εμπορικά...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τέσσερις Κυριακές ανοιχτά τα μαγαζιά για τα Χριστούγεννα – Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Επόμενο άρθρο
Καιρός: Απότομη πτώση υδραργύρου μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε αναμένεται ψυχρή εισβολή
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Καιρός: Απότομη πτώση υδραργύρου μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε αναμένεται ψυχρή εισβολή

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο καιρός έως τη Δευτέρα θα είναι ζεστός, με...

Ηράκλειο:Στην Επιστημονική ημερίδα με θέμα με θέμα «Οι νομικές προεκτάσεις της τεχνητής νοημοσύνης» ο Δήμαρχος Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αλέξης Καλοκαιρινός: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη κατά κυριολεξία δεν υφίσταται....

Δήμος Μινώα Πεδιάδας : «Μεταξύ ουρανού και γης – Η Παπούρα ζητά σωτηρία»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Παρουσίαση της ταυτότητας του Μνημείου, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου,...

Η Εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST