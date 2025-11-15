Βελεστίνο: Ανατροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες στην παλιά Εθνική Οδό – 10 τραυματίες

Το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του – υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες – και ανατράπηκε.
Εκτροπή λεωφορείου με περίπου 40 επιβάτες σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (15/11) λίγο πριν τις 4:00 μ.μ. στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο, ένα χιλιόμετρο πριν το κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο».
Όπως αναφέρει το https://www.taxydromos.gr/, το λεωφορείο εξετράπη από την πορεία του – υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες – και ανατράπηκε.
Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, αποτέλεσμα της εκτροπής ήταν να τραυματιστούν ελαφρά 10 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Βόλου, για παροχή πρώτων βοηθειών.