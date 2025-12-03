Τετάρτη 10/12, 10πμ στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου : Όλοι και όλες στην κλαδική απεργία για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ Τετάρτη 10/12

Συγκέντρωση 10πμ έξω από το Εργατικό Κέντρο

Διεκδικούμε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με κάλυψη των εργαζόμενων με ΔΠΥ

Άμεσες σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς, με 7ωρο-5ήμερο-35ωρο

Οι μαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις του Οκτώβρη, φανέρωσαν την αντίθεση των εργαζόμενων στο αντεργατικό νομοσχέδιο που υπονομεύει τη σωματική και ψυχική μας υγεία, τη ίδια τη ζωή μας με τα εργατικά «ατυχήματα» -εργοδοτικά εγκλήματα. Η ψήφιση και εφαρμογή του έχει στόχο τη μεγέθυνση της κερδοφορίας μέσα από τη μέγιστη εκμετάλλευση της εργατικής μας δύναμης με τη 13ωρη εργασία, την πλήρη «ευελιξία» του εργάσιμου χρόνου με μόνο περιορισμό την 11ωρη ανάπαυση εντός 24ώρου της Οδηγίας της ΕΕ (2003/88), το σπάσιμο της άδειάς μας σε πενθήμερα.

Την «ευελιξία» αυτή τη γνωρίζουμε καλύτερα εμείς που ζούμε την ωμή πραγματικότητα της δουλειάς με το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ):

• 10ωρα – 12ωρα καθημερινά, στα εργοτάξια με δουλειά τα Σαββατοκύριακα

• 60 έως και 72 ώρες δουλειά την εβδομάδα

• χωρίς καμία καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης για τις επιπλέον ώρες του 8ώρου

• με κλοπή της αποζημίωσης απόλυσης, βαφτίζοντας την απόλυση «λύση της σύμβασης»

• χωρίς τη χορήγηση νόμιμων αδειών ανάπαυσης, ασθένειας, τοκετού-λοχείας-γονικών αδειών

• ακάλυπτοι σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, γιατί η νομοθεσία δεν υποχρεώνει τον εργοδότη να το δηλώσει

• χωρίς εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλισή μας, που οδηγούν σε μια μελλοντική σύνταξη -επίδομα φτώχειας

 Γι’ αυτό οι εργοδότες των κατασκευαστικών ομίλων (ΤΕΡΝΑ-AKTOR-ΑΒΑΞ-ΜΕΤΚΑ),

των μεγάλων μελετητικών & τεχνικών γραφείων και εταιρειών παροχής τεχνικών υπηρεσιών μας βαφτίζουν «συνεργάτες» με Μπλοκάκι, για να δουλεύουμε χωρίς ωράριο για ένα «κλειστό» μισθό που αντιστοιχεί στη φθηνότερη αμοιβή εργατοώρας από όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους στα «εμβληματικά» τους έργα που γεννούν τα ρεκόρ κερδών τους.

 Γι’ αυτό ΤΕΡΝΑ –AKTOR –AVAX –METKA αρνούνται να υπογράψουν ΣΣΕ που να καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία των Μηχανικών -Τεχνικών που εργάζεται με ΔΠΥ. Θέλουν να βγάλουν τα 17 δις € «ανεκτέλεστου» με το ελάχιστο εργατικό «κόστος», με την ατομική διαπραγμάτευση και την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση που τους εξασφαλίζει η εργασία με ΔΠΥ.

Την ίδια ώρα βλέπουμε να «αποζημειώνονται» με επιπλέον εκατοντάδες εκατομμυρία ευρώ για τον ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Αυτά την ίδια ώρα που και στην Κρήτη, στα εργοτάξιά τους τα εργατικά ατυχήματα που ορισμένες φορές είναι και θανατηφόρα έχουν πάρει χαρακτήρα κανονικότητας καθώς «τρέχουμε για τα χρονοδιαγράμματα τους». Έχουν την κάλυψη των αντεργατικών νόμων όλων των κυβερνήσεων για να αποφεύγουν την υπογραφή ΣΣΕ, να καταργούν εργασιακά δικαιώματα.

Δε ζούμε για να δουλεύουμε! Δουλεύουμε για να ζούμε!

Με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον κλάδο μπορούμε να εξασφαλίσουμε σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς, ανθρώπινα ωράρια και εργασιακά δικαιώματα.

 Τι είναι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ);

Η κλαδική ΣΣΕ αποτελεί συμφωνία του Σωματείου, συλλογικού φορέα των εργαζόμενων του κλάδου με τους φορείς των εργοδοτών του κλάδου και καθορίζει για το σύνολο των εργαζόμενων το κατώτατο όριο μισθού με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας, ωράριο, προσαυξήσεις για υπερωριακή εργασία, επιδόματα (μεταπτυχιακού, παιδιών) και άλλα δικαιώματα των εργαζόμενων,

που υπερβαίνουν αυτά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (που με τη μνημονιακή νομοθεσία καθορίζονται νομοθετικά απ’ την εκάστοτε κυβέρνηση).

Στον κλάδο μας, των Μελετών-Κατασκευών-Παροχής Τεχνικών Επιστημονικών Υπηρεσιών, το κλαδικό Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών υπέγραφε και διεκδικεί να υπογράψει ξανά συμφωνία με τους εργοδοτικούς φορείς του κλάδου: τον ΣΤΕΑΤ που εκπροσωπεί εταιρίες 7ης τάξης, δηλαδή τους μεγάλους ομίλους, τον ΣΑΤΕ που εκπροσωπεί τις Ανώνυμες Τεχνικές Εταιρείες μέχρι 6ης τάξης, τον ΣΕΓΜ που εκπροσωπεί τις εταιρείες μελετών, φορείς μικρότερων εργοληπτών ΠΕΣΕΔΕ -ΠΕΔΜΕΔΕ.

 Πώς υπογράφεται μια ΣΣΕ που συμφέρει τους εργαζόμενους;

Σε όλη την ιστορία, στη χώρα μας και διεθνώς, οι εργαζόμενοι είχαν και έχουν κατακτήσεις μόνο μέσα από συλλογικούς αγώνες. Ο απεργιακός μας αγώνας μπορεί να ασκήσει πίεση στους εργοδότες διακόπτοντας την παραγωγική διαδικασία, δηλαδή στερώντας τους κέρδη. Με απεργιακούς αγώνες κατοχυρώθηκε νομοθετικά το 8ωρο (Σικάγο 1886) και η κοινωνική ασφάλιση.

Τα τελευταία χρόνια με απεργιακούς αγώνες κατάκτησαν ΣΣΕ με αυξήσεις οι Οικοδόμοι στον κλάδο μας, οι εργαζόμενοι στην Cosco και σε άλλες επιχειρήσεις.

 Η οργάνωση στο Σωματείο, η μαζική συμμετοχή στο συλλογικό απεργιακό αγώνα διεκδίκησης, μπορεί να φέρει κατακτήσεις, να βάλει φρένο στην εργοδοτική αυθαιρεσία, την τρομοκρατία και τις απολύσεις όποιων διεκδικούν.

 Η επίθεση των εργοδοτών και του εχθρικού κράτους που τους στηρίζει μπορεί να ανακοπεί εκεί όπου παράγεται ο πλούτος, μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς.

Μέχρι σήμερα αυτός είναι ο δρόμος που έχουμε καταφέρει να ανακληθούν εκδικητικές απολύσεις (ΤΕΡΝΑ), να πληρωθούν αποζημιώσεις σε εργαζόμενες/-ους με ΔΠΥ σε μια σειρά μικρότερες επιχειρήσεις.

 Η αποφυγή της διεκδίκησης δικαιωμάτων και συμμετοχής στο Σωματείο, το συλλογικό αγώνα και την απεργία, η ατομική διαπραγμάτευση μας με τον εργοδότη, δε διασφαλίζει ένα καλύτερο μισθό και δικαιώματα, αντίθετα συμπιέζει τους μισθούς και τα δικαιώματα όλων μας προς τα κάτω.

 Μπορεί η εργασία με ΔΠΥ να καλύπτεται από ΣΣΕ;

Η εργασία με ΔΠΥ είναι η «σύγχρονη» σχέση εξαρτημένης εργασίας που «βαφτίζοντας» τους εργαζομένους «συνεργάτες» «ελεύθερους επαγγελματίες» μπορούν οι εργοδότες να παραβιάζουν κάθε μισθολογικό-εργασιακό δικαίωμα.

«Απελευθερώνονται» από όποιες συμβατικές υποχρεώσεις ορίζει ακόμα και αυτή η κατακρεουργημένη εργατική νομοθεσία για τη μισθωτή εργασία, αποκτούν ένα ασύγκριτο πλεονέκτημα για ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των μισθωτών.

Το ΣΜΤ είχε κατακτήσει την υπογραφή ΣΣΕ (μέσω του Οργανισμού Μεσολάβησης Διαιτησίας) με τους φορείς των εργοδοτών του κλάδου το 2008-2009, στην οποία κατοχυρώνονταν η κάλυψη όλων των εργαζόμενων στον κλάδο και αυτών που αμείβονταν με ΔΠΥ, με κατώτατο όριο μισθού με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας, ετήσιες αυξήσεις, ωράριο, προσαυξήσεις για υπερωριακή εργασία, επιδόματα (μεταπτυχιακού, παιδιών κ.λπ.).

Η ισχύς της καταργήθηκε τον Αύγουστο του 2012, μαζί με όλων των υπόλοιπων ΣΣΕ.

Σήμερα που η εργασία με ΔΠΥ αποτελεί καθεστώς, οι εργοδότες αρνούνται να υπογράψουμε ξανά κλαδική ΣΣΕ που να κατοχυρώνει μισθό και δικαιώματα και για τους εργαζόμενους με ΔΠΥ. Μόνο η συμμετοχή μας στον αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς (γραφεία & εργοτάξια) μπορεί να ανοίξει δρόμο.

Μόνο ο μαζικός απεργιακός μας αγώνας θα σπάσει την αδιαλλαξία τους, κατοχυρώνοντας κατώτατο μισθό βάσει της προϋπηρεσίας (τριετίες) που ξεκινά για τυπικά μισθωτούς & μισθωτούς με ΔΠΥ από:

o 1295 € καθαρά για τους απόφοιτους Πολυτεχνικών και άλλων σχολών 5ετούς φοίτησης,

o 1205 € καθαρά για τους αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών 4ετούς φοίτησης,

o 1090 € για τους απόφοιτους ΙΕΚ και άλλων τεχνικών σχολών.

Διεκδικούμε 5νθήμερο – 7ωρο – 35ωρο, κατοχύρωση ωραρίων, αδειών, επιδομάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ανθρώπινων συνθηκών εργασίας, προστασία της μητρότητας.

Ειδικά για τα εργοτάξια του Ηρακλείο σε ΒΟΑΚ και νέο αεροδρόμιο διεκδικούμε εδώ και τώρα!

o να υπάρχει μόνιμα υγειονομικό προσωπικό (γιατρός, νοσηλευτής) με τον κατάλληλο εξοπλισμό (απινιδωτής κτλ), με ασθενοφόρο και το πλήρωμά του.

Επίσης στην ΒΙΠΕ να δημιουργηθεί μονάδα υγείας ώστε να υπάρχει άμεση επέμβαση σε πιθανό εργατικό ατύχημα.

Με συλλογικό αγώνα να κατακτήσουμε τη ζωή μας ενάντια στην εκμετάλλευση και το ζόφο του πολέμου

Η στροφή στη Νατοϊκή πολεμική προετοιμασία και εμπλοκή της χώρας, η στρατηγική συνεργασία µε το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, απειλούν τη ζωή μας. Σήμερα που τα «τύμπανα» του πολέμου ηχούν απειλητικά για μας και τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης, η κυβέρνηση – με τη συμφωνία των υπόλοιπων κομμάτων του ευρωατλαντικού τόξου – παρουσιάζει τις συμφωνίες που υπογράφει με τις ΗΠΑ και το καθεστώς Ζελένσκι ως εγγύηση για την «ανάπτυξη για όλους» μέσω της αναβάθμισης της χώρας.

Αντίστοιχες μεγάλες επενδύσεις έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να βελτιώσουν τις ζωές μας. Μοναδικοί ωφελημένοι είναι οι μεγάλοι όμιλοι, μεταξύ αυτών οι μεγαλύτεροι του κλάδου, όπως η ΤΕΡΝΑ σε ενεργειακά έργα στην Ουκρανία, ο AKTOR στη μεταφορά αμερικανικού LNG, ενώ όλοι μαζί ετοιμάζονται να «συμμετέχουν» στην ανοικοδόμηση πάνω στα πολεμικά ερείπια της Ουκρανίας.

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ, 10 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ 10/12, 10πμ έξω από το Εργατικό Κέντρο