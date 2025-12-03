Ρουτζέρο Λεονκαβάλο, Οι Παλιάτσοι Στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 19:30, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Σε συνεργασία με την Provincia di Lecce και το Politeama Greco Theatre της Ιταλίας

«… γέλα, Παλιάτσο, με τον πληγωμένο σου έρωτα.

Γέλα με τη θλίψη που σου ματώνει την καρδιά.»

Οι διάσημοι Παλιάτσοι, η εμβληματική μονόπρακτη όπερα

του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο, ανεβαίνει στη σκηνή του ΠΣΚΗ για τρεις παραστάσεις, σε συνεργασία με την Provincia di Lecce και το Politeama Greco Theatre της Ιταλίας.

Καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες, η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών και το Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου ζωντανεύουν επί σκηνής ένα κορυφαίο δείγμα του Βερισμού σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου Giandomenico Vaccari, υπό τη μπαγκέτα του διεθνούς φήμης αρχιμουσικού Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Σε λιμπρέτο του ίδιου του συνθέτη, η υπόθεση διαδραματίζεται στον κόσμο ενός περιοδεύοντος θιάσου που ερμηνεύει μικρές παραγωγές παλαιού ιταλικού θεάτρου (Commedia dell’Arte). Ο Κάνιο, επικεφαλής του θιάσου, πρέπει να υποδυθεί τον γελωτοποιό έχοντας μόλις πληροφορηθεί πως η σύζυγός του Νέντα, που υποδύεται την Κολομπίνα επί σκηνής, τον απατά. Η θλίψη του γελωτοποιού, η πάλη ανάμεσα στο πρόσωπο και το προσωπείο, αποτυπώνεται σπαρακτικά στην περίφημη άρια «Ridi, Pagliaccio».

Ζήλεια και οργή ανατρέπουν κάθε ισορροπία, η σκηνική δράση συγχέεται με την πραγματικότητα και ο Κάνιο, ο παλιάτσος, οδηγείται σε μία συγκλονιστική πράξη βίας επί σκηνής.

«Η κωμωδία έλαβε τέλος!».

Συντελεστές:

Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης

Σκηνοθεσία: Giandomenico Vaccari

Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών

Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου

Διεύθυνση χορωδίας: Λένα Χατζηγεωργίου

Ερμηνεύουν:

Κάνιο – Dario Di Vietri (5 & 7/12), Δημήτρης Πακσόγλου (6/12)

Νέντα – Marija Jelic (5 & 7/12), Μαίρη Γουγούση (6/12)

Τόνιο – Παντελής Κοντός

Μπέππε – Αντώνης Κορωναίος

Σίλβιο – Γιώργος Κανάρης (5 & 7/12), Gangsoon Kim (6/12)

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 35€, 25 και 18€ (γενική είσοδος) και 18€ και 12€ (άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr, .

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

