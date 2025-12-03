2η Μέρα των Δράσεων Αλληλεγγύης και Συμπερίληψης από την Περιφέρεια Κρήτης: Γιορτή Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σχολικού έτους 2025-26

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των Δράσεων Αλληλεγγύης και Συμπερίληψης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές δομές και οι φορείς ΑμεΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ένωσαν για ακόμη μια χρονιά τις δυνάμεις τους, προβάλλοντας ένα μήνυμα σεβασμού και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού (Δύο Αοράκια), η Γιορτή Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Κεντρικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των ικανοτήτων, των ταλέντων και της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών και μαθητριών με αναπηρία, ενισχύοντας το αίσθημα συμμετοχής τους και στηρίζοντας την αρχή της ισότητας και της συμπερίληψης τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ποικιλία αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, προσφέροντας το πλαίσιο όπου όλοι οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα, να συνεργάζονται και να βιώνουν τη χαρά του αθλητισμού και της ομαδικής δράσης.

Στη φετινή διοργάνωση έλαβαν μέρος περισσότεροι από 250 μαθητές και μαθήτριες από τα ειδικά δημοτικά σχολεία και τους φορείς ΑμεΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, καθώς και περίπου 300 μαθητές από γενικά δημοτικά σχολεία. Η κοινή συμμετοχή είχε σκοπό να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και φορέων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αλληλοσεβασμού και αποδοχής. Η γιορτή ξεκίνησε με μουσικοχορευτικά δρώμενα, όπου οι μαθητές χόρεψαν zumba, έπαιξαν με αερόστατα και συνέχισαν με μπότσια, μπόουλινγκ και άλλα αθλήματα.

Η γιορτή ατόμων με αναπηρία, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και φορέων της εκπαίδευσης.

Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης ευχαριστώντας τους φορείς της εκπαίδευσης και των ΑμεΑ για την διοργάνωση της εξαιρετικής εκδήλωσης ανέφερε: «Η 3η Δεκεμβρίου υπενθυμίζει σε όλους μας την ευθύνη που έχουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να καταπολεμούμε τον κοινωνικό αποκλεισμό. Από την Περιφέρεια Κρήτης στέλνουμε το μήνυμα πως ο αλληλοσεβασμός και η αλληλεγγύη είναι αξίες που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη ζωή και τη δράση μας καθημερινά».

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανη που η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται στο πλευρό μιας τέτοιας διοργάνωσης.

Σήμερα, παρακολουθούμε παιδιά που τολμούν, υπερβαίνουν τα όριά τους και μας υπενθυμίζουν την ουσία που έχει το αθλητικό ιδεώδες. Πιστεύω πως η εκπαίδευση και ο αθλητισμός αποτελούν τα «φτερά» που μπορούν να σηκώσουν τη νέα γενιά ψηλά.

Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλα τα παιδιά, με σεβασμό στη μοναδικότητά τους, θα έχουν ίσες ευκαιρίες για μάθηση, ανάπτυξη και ενεργή συμμετοχή σε οποιαδήποτε αθλητική δράση».

Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι φορείς που συμμετείχαν απέδειξαν έμπρακτα ότι η συμπερίληψη δεν αποτελεί απλώς μια έννοια, αλλά μια καθημερινή στάση ζωής. Με τέτοιες δράσεις, ο δρόμος προς μια κοινωνία που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα γίνεται πιο φωτεινός, υπενθυμίζοντας ότι η συνεργασία, η αποδοχή και ο σεβασμός είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζεται ένα καλύτερο μέλλον για όλους.