Δήμος Μαλεβιζίου:Έκτακτη Ενημέρωση από την ΕΜΥ για έντονες βροχές και καταιγίδες

Έκτακτη Ενημέρωση από την ΕΜΥ για έντονες βροχές και καταιγίδες – Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία στο Δήμο Μαλεβιζίου

Με βάση έκτακτη ενημέρωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται έντονη επιδείνωση του καιρού σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου τις πρώτες ώρες της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις και κατά τόπους καταιγίδες, με ιδιαίτερη ένταση τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρα, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως και το Σάββατο.

Οι πολίτες παρακαλούνται:

Να αποφεύγουν τη διέλευση από Ιρλανδικές διαβάσεις είτε πεζή είτε με οχήματα. Οι συγκεκριμένες διαβάσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες, ακόμη και αν η στάθμη του νερού φαίνεται χαμηλή.

Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων.

Να απομακρύνουν αντικείμενα αλλά και οχήματα από σημεία όπου σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων μπορεί να παρασυρθούν από ορμητικά νερά (κεντρικοί δρόμοι Παλαιοκάστρου, Αγίας Πελαγίας και Λυγαριάς, Αμμουδάρας).

Οδηγίες προστασίας κατά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στον σύνδεσμο: https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena