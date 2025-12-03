ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Εξιχνιάσθηκαν πέντε περιπτώσεις κλοπών (4 τετελεσμένες και απόπειρα) από περίπτερα και μίνι μάρκετ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν δυο αλλοδαποί κατηγορούμενοι για κλοπές στο Ηράκλειο

Εξιχνιάσθηκαν -5- περιπτώσεις κλοπών (4 τετελεσμένες και απόπειρα) από περίπτερα και μίνι μάρκετ

Συνελήφθησαν χθες (02.12.2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου δύο αλλοδαποί κατηγορούμενοι για κλοπές στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα μεταμεσονύκτιες ώρες χθες (02.12.2025) άγνωστοι αφαίρεσαν αφού παραβίασαν την είσοδο επιχείρησης (περίπτερο) ιδιοκτησίας ημεδαπού σε περιοχή του Ηρακλείου και αφαίρεσαν καπνικά προϊόντα και χρηματικό ποσό.

Άμεσα αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν δυο αλλοδαπούς (21χρονο και 26χρονο ) τους ακινητοποίησαν και σε έλεγχο που τους έγινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα αφαιρεθέντα είδη τα οποία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ανωτέρω αλλοδαποί κατά το χρονικό διάστημα από 14.1.2025 έως και 02.12.2025 είχαν διαπράξει συνολικά πέντε περιπτώσεις κλοπών από περίπτερα και μίνι μάρκετ ( τέσσερεις τετελεσμένες και απόπειρα) έχοντας αφαιρέσει συνολικά -272- πακέτα τσιγάρων και -25- συσκευασίες καπνού συνολικής αξίας -1.240- ευρώ και το χρηματικό ποσό των -1.010 –ευρώ και 2 συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.-

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
