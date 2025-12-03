Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του μικρό οπλοστάσιο

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων -6- όπλα, -798- φυσίγγια , κάλυκες και ξιφολόγχες

Συνελήφθη χθες (02.12.2025) σε περιοχή του Δήμου Βιάννου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου 54χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν χθες πρωινές ώρες έρευνα στην οικία ημεδαπού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -2- πολεμικά όπλα

• -3- κυνηγετικά όπλα

• Περίστροφο

• -798- φυσίγγια

• -42- κάλυκες

• -6- βολίδες

• -3- ξιφολόγχες

• -11- γεμιστήρες

• Κορμός πολεμικού όπλου

• 2 κάννες πολεμικών οπλων

• Διόπτρα

• Διάφορα εξαρτήματα όπλων

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.-