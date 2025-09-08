Θανατηφόρο στην Αγία Πελαγία: θρήνος για τον 17χρονο Γιώργο, οδηγό του μοιραίου φορτηγού

Το τραγικό τέλος του νεαρού που ετοιμαζόταν να φοιτήσει σε Σχολή Εμποροπλοιάρχων έχει προκαλέσει σοκ σε όλους όσοι γνώριζαν τον ίδιο και την οικογένειά του

Νέα σοκαριστική διάσταση στο θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ το μεσημέρι της Δευτέρας. Ο νεαρός οδηγός του μοιραίου φορτηγού ήταν μόλις 17 χρόνων και τον ερχόμενο Νοέμβριο θα συμπλήρωνε τα 18ο έτος της ηλικίας του.

Η νέα τραγωδία της ασφάλτου έχει κλονίσει όλους όσοι γνώριζαν τον νεαρό και την οικογένειά του. Γνωστοί του 17χρονου Γιώργου, μετέφεραν στο Cretalive ότι επρόκειτο για ένα καλό και φιλότιμο παιδί, το οποίο ήδη, σύμφωνα με μαρτυρίες, βοηθούσε στην οικογενειακή επιχείρηση. Μάλιστα, το προσεχές χρονικό διάστημα ετοιμαζόταν να φοιτήσει σε Σχολή Εμποροπλοιάρχων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 112ο χιλιόμετρο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε στο ρεύμα προς το Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 17χρονος οδηγός και μοναδικός επιβαίνων στο όχημα, ενώ κινούνταν στο οδόστρωμα φέρεται να πήγε πολύ δεξιά στην άκρη, στο ρύθρο των ομβρίων υδάτων, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Στην προσπάθειά του να επαναφέρει το φορτηγό στην πορεία του, έστριψε αριστερά, δυστυχώς όμως το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού στο εσωτερικό της καμπίνας.

Ευτυχώς, τη στιγμή εκείνη δεν ερχόταν κάποιο άλλο όχημα από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο του δυστυχήματος εκτελούνται έργα και πιο συγκεκριμένα γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι το φορτηγό που οδηγούσε ο ανήλικος ανήκει σε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που χειρίζεται το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ Ηρακλείου ερευνώνται όλες οι πτυχές της τραγωδίας και οι επόμενες ενέργειες θα καθοριστούν σε συνεννόηση πάντα με την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Όπως έχει ήδη γράψει το Cretalive, άμεσα στον τόπο του δυστυχήματος βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό, αλλά και δύναμη της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα και ένα όχημα της ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες ξεκίνησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού ανασύροντας το σώμα του άτυχου 17χρονου.

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των διασωστών, ο νεαρός οδηγός δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.