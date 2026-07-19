Θρίλερ στην Κυψέλη: Την Δευτέρα θα ξεκαθαρίσει πότε και πώς έχασε τη ζωή της η γυναίκα που εντοπίστηκε σε βαλίτσα

Το Ανθρωποκτονιών αναζητά βιντεοληπτικό υλικό στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να εντοπίσει το άτομο που μετέφερε τη βαλίτσα στο σημείο που βρέθηκε.

Στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ. έχει περάσει η έρευνα για το μακάβριο εύρημα στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη μέσα σε βαλίτσα, μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο.

Η ταυτότητα της μικρόσωμης γυναίκας παραμένει άγνωστη, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της νεκροψίας-νεκροτομής τη Δευτέρα (20/7) από τον ιατροδικαστή Γιώργο Ντιλέρνια. Ο ιατροδικαστής θα καθορίσει τον χρόνο και τον μηχανισμό θανάτου, δίνοντας απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός είναι γεμάτο αντικείμενα και χρησιμοποιείται συχνά από αστέγους για διανυκτέρευση. Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών που έχουν αναλάβει την υπόθεση «οργώνουν» την περιοχή αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτότητα του δράστη.

Οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας σε σπίτια και καταστήματα, προκειμένου να εντοπιστεί ποιος άφησε τη βαλίτσα. Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στη χθεσινή μέρα αλλά επεκτείνεται και στις προηγούμενες, μέχρι να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος θανάτου από τον ιατροδικαστή.

Στο κάδρο των ερευνών βρίσκεται και η εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, η οποία αγνοείται από τις 20 Μαΐου στην Αρτέμιδα. Ο σύζυγός της έχει ενημερωθεί για το εύρημα, ενώ οι Αρχές έχουν συλλέξει γενετικό υλικό από προσωπικά της αντικείμενα, όπως οδοντόβουρτσα και βούρτσα μαλλιών, ώστε να πραγματοποιηθεί εξέταση DNA και να διαπιστωθεί αν η σορός ανήκει στην ίδια ή σε άλλη γυναίκα.