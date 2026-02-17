Θυελλώδεις άνεμοι στην Κρήτη την Τετάρτη – Το Λιμεναρχείο Ηρακλείου προειδοποιεί

Σε επιφυλακή το λιμενικό σώμα.
Σε επιφυλακή θα βρίσκεται και αύριο το λιμενικό σώμα στο Ηράκλειο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που θα επικρατήσουν στην περιοχή.
Μάλιστα, με ανακοίνωση που εξέδωσε, συστήνει στους ιδιοκτήτες σκαφών στο λιμάνι του Ηρακλείου να έχουν δέσει καλά τα σκάφη τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με δελτίο πρόγνωσης καιρού της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. 17-02-2026 13:00 τοπική για αύριο Τετάρτη 18-02-2026 θα επικρατήσουν τα κάτωθι καιρικά φαινόμενα:
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αρχικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το μεσημέρι.
Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 9 με 10 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων στην περιοχή μας πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους.
Ορμούνται επαγγελματικά αλιευτικά – πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίησή τους κατά τον χρόνο ισχύος δελτίου καιρικών φαινομένων.
Ρυμουλκά – ναυαγοσωστικά – αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής σε περίπτωση που απαιτηθεί.
Καλούνται τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη συχνή αναμετάδοση των παραπάνω εντολών – οδηγιών καθ’ όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται σε ισχύ τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
Τέλος, γνωρίζεται ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διατιθέμενα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ