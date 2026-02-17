Εργαζόμενοι ΠΑΓΝΗ: «Όχι στον νέο νόμο που διακόπτει την ειδικότητα των νέων γιατρών»

Σκληρή ανακοίνωση του Σωματείου.
Κατά του νέου νόμου που διακόπτει την ειδικότητα των νέων γιατρών τάσσονται οι εργαζόμενοι του ΠΑΓΝΗ.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:
Το Σωματείο Εργαζομένων ΠαΓΝΗ εκφράζει την αντίθεσή του στο τελευταίο νομοσχέδιο (ψηφισμένο νόμο πλέον) της κυβέρνησης που αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις και το οποίο περιλαμβάνει απαράδεκτες ρυθμίσεις για τους φοιτητές και τους νέους γιατρούς, οδηγώντας σε βίαιη διακοπή της ιατρικής τους εκπαίδευσης και ειδίκευσης.
Τροποποιείται, δηλαδή, το ισχύον πλαίσιο που προέβλεπε, βάσει του άρθρου 19 του ν. 3421/2005, αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας για τους ειδικευόμενους γιατρούς μέχρι την ηλικία των 33 ετών. Τώρα, με το άρθρο 243 του νέου νόμου, καταργούνται τα άρθρα 1-68 και 70-73 (άρα και το επίμαχο άρθρο 19) του παλιού νόμου. Η μόνη πρόβλεψη για αναβολή αφορά διαπρεπείς επιστήμονες που εκπονούν διδακτορική διατριβή και αυτό είναι στη δικαιοδοσία του ίδιου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Αυτό, στην πράξη, σημαίνει διακοπή της ειδικότητας στη μέση, καθυστέρηση της επιστημονικής και επαγγελματικής εξέλιξης των νέων επιστημόνων και απώλεια πολύτιμου χρόνου για τη στελέχωση του ήδη υποστελεχωμένου ΕΣΥ.
Η απουσία δε κάποιας μεταβατικής διάταξης μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, αφενός εμποδίζει τους γιατρούς για τους οποίους επίκειτο ο διορισμός τους (με ό,τι αυτό συνεπάγεται για έξοδα τύπου μετακόμισης στην πόλη διορισμού κτλ.), ενώ, αφετέρου, υπάρχει ο κίνδυνος για τους γιατρούς που τώρα βρίσκονται υπό διορισμό και δεν δικαιούνται, βάσει του νέου νόμου, να αιτηθούν αναβολή κατάταξης, να χάσουν εντελώς τη θέση τους για την ειδικότητα (με πολλά, συνήθως, χρόνια αναμονής), μόνο και μόνο επειδή δεν προλαβαίνουν να συλλέξουν τα απαραίτητα έγγραφα για την ανάκληση της θέσης ειδικότητας τους.
Αυτό είναι απαράδεκτο πρώτα και κύρια για τους νέους γιατρούς, ιδιαίτερα δε για ειδικότητες με ενιαίο διορισμό χωρίς μεγάλη αναμονή (Ειδική Παθολογία, Γενική Χειρουργική, Αναισθησιολογία, Ακτινολογία και πολλές άλλες). Επίσης, η νέα απαράδεκτη ρύθμιση προκαλεί νέα προβλήματα στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Τέλος, η ρύθμιση στρέφεται ενάντια και στους υπόλοιπους φαντάρους, διότι αυτονόητα είναι προτιμότερο ο οπλίτης-γιατρός μονάδας να είναι έμπειρος παρά νέος πτυχιούχος.
Η κυβέρνηση, παρά τις αντιδράσεις των φοιτητικών συλλόγων και της ΟΕΝΓΕ, επιμένει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματα των νέων γιατρών. Με αυτόν τον τρόπο απαξιώνει συνειδητά τους νέους γιατρούς, σπρώχνοντάς τους στην ανασφάλεια και τη μετανάστευση. Απαιτούμε την απόσυρση των διατάξεων που διακόπτουν την ειδικότητα και την επιστημονική πορεία των νέων γιατρών και την πλήρη κατοχύρωση της απρόσκοπτης εκπαίδευσης και ειδίκευσης.
