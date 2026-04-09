Τι αλλάζει στα διαβατήρια: Πώς θα ταξιδεύουμε από την Παρασκευή

Νέο Σύστημα Ελέγχου στην Ε.Ε. – Tι πρέπει να γνωρίζετε.
Από αυτή την Παρασκευή, 10 Απριλίου, τίθενται σε πλήρη εφαρμογή οι αλλαγές στα διαβατήρια και ενεργοποιείται το Σύστημα Εισόδου και Εξόδου (EES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πιο συγκεκριμένα, το μέτρο αφορά 29 χώρες της Ευρώπης και φέρνει ριζικές αλλαγές στον τρόπο που ελέγχονται οι υπήκοοι τρίτων χωρών κατά την είσοδο και έξοδό τους από τη Ζώνη Σένγκεν.
Πιο συγκεκριμένα:
Βιομετρικά δεδομένα: Κατά την πρώτη είσοδο, οι ταξιδιώτες θα υποβάλλονται σε λήψη φωτογραφίας προσώπου και δακτυλικών αποτυπωμάτων.
Ψηφιακό αρχείο: Τα δεδομένα αποθηκεύονται για τρία χρόνια, διευκολύνοντας τις μελλοντικές διελεύσεις.
Υποχρεωτικότητα: Η άρνηση παροχής βιομετρικών στοιχείων συνεπάγεται αυτόματη απαγόρευση εισόδου.
Σύσταση προς τους επιβάτες
Με τα νέα δεδομένα, οι έλεγχοι θα είναι χρονοβόροι και γι’ αυτό το λόγο παρακαλούνται οι ταξιδιώτες να βρίσκονται στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 2,5 ώρες πριν την πτήση τους, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στο check-in και τον έλεγχο διαβατηρίων.
Τι γίνεται με όσους δεν έχουν βιομετρικό διαβατήριο
Τα βιομετρικά διαβατήρια δεν είναι απολύτως απαραίτητα για το Σύστημα Εισόδου και Εξόδου (EES). Απαιτούνται μόνο για τη χρήση αυτόματων θυρίδων αυτοεξυπηρέτησης, που επιτρέπουν γρηγορότερη εγγραφή και διέλευση.
Οι κάτοχοι απλών διαβατηρίων πρέπει να χρησιμοποιούν επανδρωμένα γκισέ για την αρχική εγγραφή τους και να δίνουν φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα.
Τα δεδομένα αυτά θα αποθηκεύονται για τρία χρόνια, ώστε οι μελλοντικοί έλεγχοι να γίνονται σημαντικά πιο γρήγορα. Οι ταξιδιώτες που αρνούνται να παράσχουν βιομετρικά δεδομένα θα λαμβάνουν αυτόματα άρνηση εισόδου.
Τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν υποχρεούνται να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά πρέπει να βγάλουν φωτογραφία.
Σε ποιους εφαρμόζεται το EES και ποιοι εξαιρούνται;
Το EES ισχύει για υπηκόους εκτός ΕΕ/Σένγκεν που ταξιδεύουν σε χώρες Σένγκεν ή της ΕΕ για σύντομες διαμονές έως 90 ημέρες μέσα σε περίοδο 180 ημερών.
Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι Βρετανοί πολίτες, καθώς και οι ταξιδιώτες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησηςβίζας, ανεξάρτητα από το αν ταξιδεύουν για τουρισμό ή για επαγγελματικούς λόγους. Το σύστημα ισχύει επίσης για άτομα που διαθέτουν ακίνητο σε χώρα της ΕΕ αλλά δεν έχουν άδεια διαμονής.
Ωστόσο, η Ιρλανδία και η Κύπρος εξαιρούνται από τη χρήση του EES, πράγμα που σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν χειροκίνητους ελέγχους διαβατηρίων.
