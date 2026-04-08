Ιστορικό χειρόγραφο που αγνοείται εδώ και έναν αιώνα βρέθηκε προς πώληση στο διαδίκτυο

Είχε εξαφανιστεί πριν από περισσότερο από έναν αιώνα και βρέθηκε να πωλείται στο διαδίκτυο έναντι 71.900 ευρώ.
Ένα χειρόγραφο του 17ου αιώνα που είχε εξαφανιστεί πριν από εκατό και πλέον χρόνια από το αρχείο του Κολλεγίου της Μεγάλης Τέχνης του Μεταξιού στη Βαλένθια ανακτήθηκε από την αστυνομία της Generalitat Valenciana.
Η έρευνα ξεκίνησε όταν εντοπίστηκε η πώλησή του στο διαδίκτυο ως “σημαντικό χειρόγραφο της συντεχνίας του μεταξιού” έναντι 71.900 ευρώ. Πρόκειται για αντίγραφο των διαταγμάτων της Gremi de Velluters, που υπογράφηκαν το 1479 από τον Φερδινάνδο τον Καθολικό.
Η ανακάλυψη έγινε από πράκτορες ειδικευμένους στην πολιτιστική κληρονομιά κατά τη διάρκεια των εργασιών ελέγχου τους στην κοινότητα της Βαλένθια. Χάρη στην παρέμβασή τους, το έγγραφο θα ενσωματωθεί στα επίσημα αρχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Βαλένθια, εξασφαλίζοντας την προστασία και τη διατήρησή της.
Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η ανακάλυψη;
Το χειρόγραφο που ανακτήθηκε είναι ένα πολύτιμο αντίγραφο των κανονισμών της Gremi de Velluters, της συντεχνίας του βελούδου, που αποτελείται από τεχνίτες και εμπόρους που ειδικεύονται στην κατασκευή και την πώληση του βελούδου.
Οι κανόνες αυτοί εγκρίθηκαν το 1479 και επικυρώθηκαν από τον Φερδινάνδο τον Καθολικό, ο οποίος ανύψωσε τους κατασκευαστές βελούδου από απλό επάγγελμα σε τέχνη, χορηγώντας τους σημαντικά προνόμια και κοινωνική αναγνώριση. Περιλαμβάνει επίσης το καταστατικό της Αδελφότητας του San Jerónimo, που ιδρύθηκε το 1483, και αντικατοπτρίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των συντεχνιών της Βαλένθια του 15ου αιώνα.
Το βιβλίο, κατασκευασμένο σε πράσινη περγαμηνή, δεμένο σε βελούδο και διακοσμημένο με χάλκινες λεπτομέρειες, προσφέρει μια μοναδική μαρτυρία για την ιστορία και την πολιτιστική ζωή της εποχής.
Πωλήθηκε στο διαδίκτυο έναντι 71.900 ευρώ
Η διαφήμιση του χειρογράφου προκάλεσε την προσοχή των πρακτόρων της Heritage Group, οι οποίοι ξεκίνησαν την έρευνα. Ο πωλητής δήλωσε ότι δεν γνώριζε την προέλευση του εγγράφου και διαβεβαίωσε ότι ο πατέρας του το είχε αποκτήσει τη δεκαετία του 1970.
Το 1992, ο πατέρας του μικροφιλμάρισε το βιβλίο σε επίσημη υπηρεσία, αν και δεν είχε ποτέ καταχωρηθεί ως προστατευόμενο από την πολιτιστική κληρονομιά. Το αρχείο επιβεβαίωσε ότι το χειρόγραφο εξαφανίστηκε μεταξύ 1907 και 1909 και ότι δεν πωλήθηκε ποτέ επίσημα, αποσαφηνίζοντας έτσι την προέλευση και το νομικό του καθεστώς.
Ποιος παίρνει τώρα το χειρόγραφο;
Μετά την έρευνα, αποφασίστηκε ότι το χειρόγραφο θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του σημερινού ιδιοκτήτη του, καθώς αυτός το είχε συνεχώς στην κατοχή του, όπως επιτρέπει ο νόμος.
Πριν του επιστραφεί, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την ένταξή του στα επίσημα μητρώα πολιτιστικής κληρονομιάς της Βαλένθια και ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να συμμορφωθεί με τα πρότυπα συντήρησης που απαιτούνται από τη νομοθεσία περί ιστορικής κληρονομιάς.
Εν τω μεταξύ, το έγγραφο θα παραμείνει κατατεθειμένο στο Αρχείο του Βασιλείου της Βαλένθια, ώστε οι τεχνικοί της Consellería de Cultura να μπορούν να το εξετάσουν.