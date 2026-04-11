Κέρκυρα: Τραυματισμός γυναίκας από «μπότη» κατά το πασχαλινό έθιμο – Στιγμές αναστάτωσης στο κέντρο

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στην Κέρκυρα, κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου εθίμου με τους «μπότηδες», όταν πήλινο δοχείο κατέληξε στο πλήθος και τραυμάτισε μια γυναίκα. Το συμβάν εκτυλίχθηκε στη Λεωφόρο Ελευθερίας, στο Λιστόν, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες πολίτες και επισκέπτες για να παρακολουθήσουν τη ρίψη των πήλινων δοχείων από τα μπαλκόνια, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πασχαλινά δρώμενα της Κέρκυρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα κανάτια ξέφυγε από την πορεία του, με αποτέλεσμα να χτυπήσει γυναίκα στο κεφάλι. Άμεσα επικράτησε αναστάτωση, ενώ στο σημείο έσπευσαν διασώστες που παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Η τραυματίας μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου υποβλήθηκε σε ράμματα, με την κατάσταση της υγείας της να μην προκαλεί ανησυχία, καθώς δεν κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της. Παρά το περιστατικό, οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν, με τις αρχές να υπενθυμίζουν την ανάγκη προσοχής, λόγω της μεγάλης προσέλευσης κόσμου και της φύσης του εθίμου.