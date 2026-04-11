Έφτασε στην Αθήνα το Άγιο Φως -Υποδοχή με τιμές αρχηγού κράτους

Πότε αναμένεται στην Κρήτη.

Το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου έφτασε στην Αθήνα, με το κυβερνητικό αεροσκάφος, το Άγιο Φως, λίγες ώρες μετά την Τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα.

Το κυβερνητικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 19:25 και μετά από μια σύντομη τελετή που θα γίνει εκεί, θα μεταφερθεί στο Μετόχι του Πανάγιου Τάφου στην Πλάκα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Άγιο Φως αναμένεται να φτάσει στις 21:45 στο Ηράκλειο και στις 22:05 στα Χανιά με πτήσεις της Sky Express.

Όσο για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Κρήτη, πτήσεις σε 11 διαφορετικά αεροδρόμια της Ελλάδας, αλλά και στην Κύπρο, θα το μεταφέρουν σε κάθε γωνιά της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας.

Η Τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα

Το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος είπε το «Δεύτε λάβετε φως» στην τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στο Ναό της Αναστάσεως.

Μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα (κάτω από μία τεταμένη περίοδο στην περιοχή), πάνω από 2.500 πιστοί μπόρεσαν να μπουν στον χώρο με ειδικό βραχιολάκι που τους έδωσαν οι Αρχές για να παρακολουθήσουν την τελετή αφής του Αγίου Φωτός.

Ο Πατριάρχης εξήλθε από τον Πανάγιο Τάφο στις 14:15 κρατώντας τις 33 λαμπάδες, μία για κάθε χρόνο που έζησε ο Ιησούς στη Γη, όπως προστάζει το τελετουργικό.

Το συγκεντρωμένο πλήθος έσπευσε να λάβει το ανέσπερο φως, με τις καμπάνες να κομίζουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου. Λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχει λάβει το Ισραήλ, η είσοδος για φέτος επετράπη μόλις σε 2.750 άτομα, με ειδικό βραχιολάκι.

