Αναζήτηση
ΔΙΕΘΝΗΕΛΛΑΔΑΕΚΚΛΗΣΙΑ

Έφτασε στην Αθήνα το Άγιο Φως -Υποδοχή με τιμές αρχηγού κράτους

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Πότε αναμένεται στην Κρήτη.

Το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου έφτασε στην Αθήνα, με το κυβερνητικό αεροσκάφος, το Άγιο Φως, λίγες ώρες μετά την Τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα.

Το κυβερνητικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 19:25 και μετά από μια σύντομη τελετή που θα γίνει εκεί, θα μεταφερθεί στο Μετόχι του Πανάγιου Τάφου στην Πλάκα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Άγιο Φως αναμένεται να φτάσει στις 21:45 στο Ηράκλειο και στις 22:05 στα Χανιά με πτήσεις της Sky Express.

Όσο για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Κρήτη, πτήσεις σε 11 διαφορετικά αεροδρόμια της Ελλάδας, αλλά και στην Κύπρο, θα το μεταφέρουν σε κάθε γωνιά της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας.

Η Τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα

Το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος είπε το «Δεύτε λάβετε φως» στην τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στο Ναό της Αναστάσεως.

Μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα (κάτω από μία τεταμένη περίοδο στην περιοχή), πάνω από 2.500 πιστοί μπόρεσαν να μπουν στον χώρο με ειδικό βραχιολάκι που τους έδωσαν οι Αρχές για να παρακολουθήσουν την τελετή αφής του Αγίου Φωτός.

Ο Πατριάρχης εξήλθε από τον Πανάγιο Τάφο στις 14:15 κρατώντας τις 33 λαμπάδες, μία για κάθε χρόνο που έζησε ο Ιησούς στη Γη, όπως προστάζει το τελετουργικό.

Το συγκεντρωμένο πλήθος έσπευσε να λάβει το ανέσπερο φως, με τις καμπάνες να κομίζουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου. Λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχει λάβει το Ισραήλ, η είσοδος για φέτος επετράπη μόλις σε 2.750 άτομα, με ειδικό βραχιολάκι.

http://iefimerida.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κόκκινα αυγά: Το έθιμο του τσουγκρίσματος και...

0
Μικροί και μεγάλοι τσουγκρίζουν τα αυγά τόσο το βράδυ...

«Πάσχα στο χωριό» για τους περισσότερους λόγω...

0
Μειωμένη κατά 30% η ζήτηση για ταξίδια. Οι περισσότεροι Κρητικοί...

Προηγούμενο άρθρο
Κέρκυρα: Τραυματισμός γυναίκας από «μπότη» κατά το πασχαλινό έθιμο – Στιγμές αναστάτωσης στο κέντρο
Επόμενο άρθρο
Έφτασε στην Αθήνα το Άγιο Φως – Υποδοχή με τιμές αρχηγού κράτους
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Αυτή είναι η Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2027 από την UNESCO – Η πόλη που μεταμορφώθηκε με βιβλιοπωλεία

ΠΚ team ΠΚ team -
Η χρονιά των εκδηλώσεων θα ξεκινήσει στις 23 Απριλίου...

«Πράσινο φως» για το δημοτικό ελικοδρόμιο στη Γαύδο

ΠΚ team ΠΚ team -
Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο αν θα υπάρξει ανάδοχος...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Αντιδήμαρχος Αντώνης Περισυνάκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Κόκκινα αυγά: Το έθιμο του τσουγκρίσματος και ο συγκινητικός συμβολισμός

ΠΚ team ΠΚ team -
Μικροί και μεγάλοι τσουγκρίζουν τα αυγά τόσο το βράδυ...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST