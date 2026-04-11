Έφτασε στην Αθήνα το Άγιο Φως – Υποδοχή με τιμές αρχηγού κράτους

Το Αναστάσιμο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου: «Ας υποσχεθούμε να ζούμε για πάντα μέσα στο λαμπρό φως αυτής της νίκης»

Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το κρατικό αεροπλάνο που μεταφέρει το Άγιο Φως.

Η υποδοχή του θα γίνει με τιμές αρχηγού κράτους και ακολούθως ο πρώτος σταθμός του θα είναι το Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα και από εκεί μεταλαμπαδεύεται σε όλες τις ενορίες της επικράτειας, μέσω ειδικών πτήσεων, αλλά και οδικώς.

Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες, ειδικές πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air θα ταξιδέψει για ακόμη μια χρονιά το Άγιο Φως από την Αθήνα στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.

Οι ελληνικές αεροπορικές εταιρειές έχουν προγραμματίσει έκτακτες πτήσεις σε 18 προορισμούς της ελληνικής επικράτειας, προκειμένουν να φθάσει το Άγιο Φως στους πιστούς.

Για λόγους ασφαλείας, στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν τρία άτομα. Συγκεκριμένα το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.