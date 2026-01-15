ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τη Δευτέρα στο Μαξίμου οι εκπρόσωποι των 62 μπλόκων – Οι κόκκινες γραμμές

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς στο Μέγαρο Μαξίμου για διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση, με «κόκκινες γραμμές» τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur και την ευλογιά.

Για τη Δευτέρα «κλείδωσε» το ραντεβού των «σκληρών» μπλόκων με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς αναμένεται να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση, ώστε να βρουν από κοινού λύσεις για τα αιτήματά τους.

Οι όροι της κυβέρνησης

Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Ναι υπάρχει επί της αρχής μια συμφωνία για συνάντηση τη Δευτέρα στη μια το μεσημέρι των αγροτών με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο μοναδικός όρος είναι να ανοίξουν οι δρόμοι.

Απαντώντας σε άλλο ερώτημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε επίσης πως η συνάντηση δεν θα γίνει με πρόσωπα που ελέγχονται.

Οι ίδιοι, όπως σημειώνουν στο «Βήμα», έχουν καταθέσει όλα τους τα προβλήματα από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Πώς φτάσαμε στη συνάντηση των 62 μπλόκων με την κυβέρνηση;

Όπως αναφέρουν εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, επιδίωκαν η συνάντηση με την κυβέρνηση να έχει μία συγκεκριμένη μορφή, ώστε να μπορούν να εκφραστούν καλύτερα τα προβλήματα που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του κάθε τομέα ξεχωριστά. Ειδικότερα, επιθυμούσαν στο πρώτο ραντεβού να είναι 25 αγρότες, οι οποίοι θα χωρίζονταν ανά περιφέρεια και ανά καλλιέργεια. Στο δεύτερο θα υπήρχε μία επιτροπή 10 μελών, που θα αποτελούταν από 6 κτηνοτρόφους, 3 μελισσοκόμους και 1 αλιέα.

Οι ίδιοι σχετικά με τον αριθμό αυτών που θα περάσουν το κατώφλι του Μαξίμου, αποφάσισαν τελικά να είναι 25 + 5, χωρίς να διευκρινιστούν οι περαιτέρω αλλαγές.

Οι κόκκινες γραμμές από τα μπλόκα

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα δηλώνουν απογοητευμένοι και αγανακτισμένοι από τις εξελίξεις, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur, την οποία χαρακτηρίζουν ως ένα από τα βασικά ζητήματα που προτίθενται να θέσουν στις διαπραγματεύσεις.

Επίσης, κομβικό ζήτημα στον διάλογο με την κυβέρνηση αναμένεται να αποτελέσει και η ευλογιά για τους κτηνοτρόφους, με το θέμα του εμβολιασμού να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα και να προδιαγράφεται ως ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα σημεία των συζητήσεων.

Μάλιστα, οι εκπρόσωποι των 62 Μπλόκων επισημαίνουν πως αν οι διαπραγματεύσεις αποβούν ατελέσφορες, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν το «τελευταίο τους χαρτί», το οποίο είναι ένα μεγάλο και μαζικό συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης είναι ο κυβερνήτης...

0
Στην τελετή παράδοσης στις 18 Δεκεμβρίου στα ναυπηγεία της...

Το Πολεμικό Ναυτικό υποδέχθηκε τη φρεγάτα «Κίμων»...

0
Η άφιξη της πρώτης ελληνικής Belharra στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας...

Ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης είναι ο κυβερνήτης...

0
Στην τελετή παράδοσης στις 18 Δεκεμβρίου στα ναυπηγεία της...

Το Πολεμικό Ναυτικό υποδέχθηκε τη φρεγάτα «Κίμων»...

0
Η άφιξη της πρώτης ελληνικής Belharra στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας...
ΠΚ team
ΠΚ team
