Από τη Στέλλα και τον Γιάννη, στον Αλέξανδρο, τον Νίκο και τον Θοδωρή: Ημέρα μνήμης και πένθους η 17η Αυγούστου στα Χανιά

Οι αδικοχαμένοι Στέλλα, Γιάννης, Αλέξανδρος Νίκος και Θοδωρής

Τα τελευταία τριάντα χρόνια στην Κρήτη σημειώθηκαν πάνω από εκατό πολύνεκρα τροχαία δυστύχυμα με πάνω από 220 νεκρούς και αναρίθμητους σοβαρά τραυματισμένους που έμειναν ανάπηροι

Σαν σήμερα, 17 Αυγούστου 2017, η 20χρονη Στέλλα και ο 19χρονος Γιάννης, μαζί με το σκυλάκι τους, περπατούσαν έξω από το Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά, όταν παρασύρθηκαν από διερχόμενο όχημα. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που ο Γιάννης εκτινάχθηκε σε απόσταση 71 μέτρων και η Στέλλα 107 μέτρων, καταλήγοντας πάνω στο παρμπρίζ άλλου αυτοκινήτου. Τραγικό τέλος είχε και το σκυλάκι τους.

Η 17η Αυγούστου είναι μια μέρα πένθους χαραγμένη στη μνήμη των Χανίων

Το όχημα οδηγούσε ένας 20χρονος από τη Γεωργία, ο οποίος ήταν μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα, και κινούνταν με ταχύτητα 125 χλμ./ώρα, σε σημείο όπου το όριο ήταν 40 χλμ./ώρα. Μετά το δυστύχημα, προσπάθησε να διαφύγει, επιταχύνοντας μέχρι τα 170 χλμ./ώρα, προτού τελικά συγκρουστεί με σταθμευμένο αυτοκίνητο και ακινητοποιηθεί.

Ο θάνατος της Στέλλας και του Γιάννη στον άσφαλτο δεν θα ήταν μόνο το τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα στις 17 Αυγούστου στα Χάνια. Ο 15χρονος Αλέξανδρος Γιαννάκης, ο 18χρονος Νίκος Τσαγκαράκης και ο 20χρονος Θοδωρής Τζανίδης άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο στις 17 Αυγούστου 2024 μετά από σφοδρή σύγκρουση που είχε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν με τουριστικό βανάκι.

Όπως αναφέρει ο Πανελλαδικός Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα – Ομάδα Κρήτης, «τα τελευταία τριάντα χρόνια στην Κρήτη είχαμε πάνω από εκατό (100) πολύνεκρα τροχαία εγκλήματα με πάνω από 220 νεκρούς και αναρίθμητους σοβαρά τραυματισμένους που έμειναν ανάπηροι», χωρίς καμία τιμωρία στους υπαίτιους των τραγωδιών, από τους οποίους ποτέ δεν αφαιρέθηκε το δίπλωμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανελλαδικού Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα – Ομάδα Κρήτης:

Ξέρουμε, δεν πρέπει να ενοχλούμε τον τουρισμό θυμίζοντας δυσάρεστα γεγονότα, επισημαίνοντας την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου και την επιθετικότητα των οδηγών, ούτε να αμφισβητούμε τις καλές προθέσεις και πράξεις των αρμοδίων.

Όμως.

Κανείς δεν μπορεί να σωπαίνει όταν ένα χρόνο πριν, το 2024, ο 15χρονος Αλέξανδρος Συμιανάκης, ο 18χρονος Νίκος Τζαγκαράκης και ο 20χρονος Θοδωρής Τζανίδης έχασαν την ζωή τους μετά από σύγκρουση στο ΒΟΑΚ, επιστρέφοντας από μια εξαντλητική νυχτερινή εργασία προς τέρψη των αρχόντων.

Οι ψυχές που «έσβησαν» στην άσφαλτο

Κανείς δεν μπορεί να σωπαίνει όταν οκτώ χρόνια πριν, το 2017, στα Κουνουπιδιανά, μπροστά στην είσοδο του Πολυτεχνείου Κρήτης ο 19χρονος Γιάννης Στρογγυλός, η 20χρονη Στέλλα Μούσχου και το σκυλί τους έχασαν τη ζωή τους ενώ περπατούσαν ανέμελοι στο πεζοδρόμιο από εγκληματία οδηγό αφού τους παρέσυρε για δεκάδες μέτρα τρέχοντας.

Τους θυμόμαστε ΟΛΟΥΣ. Τα θυμόμαστε ΟΛΑ.

Δεν θα υπάρξει λήθη για τον Αλέξανδρο, το Νίκο, το Θοδωρή, το Γιάννη, τη Στέλλα.

Οκτώ χρόνια μετά η Περιφέρεια Κρήτης ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το έργο οδικής ασφάλειας στο δρόμο του Πολυτεχνείου και ενώ τα συμβάντα είναι καθημερινά. ΄

Ένα χρόνο μετά το Κεντρικό κράτος αποφάσισε πως πλαστικά κολωνάκια μπορούν να αποτρέψουν συγκρούσεις σαν αυτή που σκότωσε τον Αλέξανδρο, το Νίκο, το Θοδωρή.

Αυτά τα δύο φονικά, αυτή η ημέρα, είναι μια καλή αφορμή να ξανασκεφτούμε όσα κάνουμε και όσα δεν κάνουμε για να σταματήσει η αιματοχυσία στους δρόμους της Κρήτης. Μακριά από φτηνές επιδείξεις και επιδιώξεις.

Δεν θα εξοικειωθούμε με τον φόνο.

Τα τελευταία τριάντα χρόνια στην Κρήτη είχαμε πάνω από εκατό (100) πολύνεκρα τροχαία εγκλήματα με πάνω από 220 νεκρούς και αναρίθμητους σοβαρά τραυματισμένους που έμειναν ανάπηροι.

Για κανένα απ όλα αυτά τα πολύνεκρα ΔΕΝ τιμωρήθηκε ποτέ ΚΑΝΕΙΣ. Δεν κρατήθηκε μία ημέρα, δεν του αφαιρέθηκε το δίπλωμα.

Υπενθυμίζουμε την απόφαση ΣΤΑΘΜΟ στον εμπαιγμό από το Εφετείο Χανίων για τον φόνο της Στέλλας και το Γιάννη όπου ο δράστης ενώ κρίθηκε ένοχος και εχων την αποκλειστική ευθύνη «καταδικάστηκε» σε ποινή 6 ετών και 9 μηνών εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ την ημέρα, σε οκτώ δόσεις. 12.500 ευρώ για κάθε ζωή…

17η Αυγούστου…

Στη Μνήμη του Αλέξανδρου, του Νίκου, του Θοδωρή, του Γιάννη, της Στέλλας που ΔΕΝ τους άφησαν να ζήσουν, στην Μνήμη όλων όσων χάθηκαν, χωρίς κανένα λόγο, στους δρόμους της Κρήτης ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να επιβάλουμε τον σεβασμό στη Μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειες τους.

Κανένας θάνατος και σοβαρός τραυματισμός στο δρόμο δεν είναι αποδεκτός!

17 Αυγούστου 2025

Πανελλαδικός σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα -Ομάδα Κρήτης.