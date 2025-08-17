Τηλεργασία: Το ξέραμε ότι έχει πολλαπλά οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον – αλλά δεν είχαμε φανταστεί τόσα

Να κάτι καλό που μας έμεινε από την πανδημία, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας νέας έρευνας.
Η υβριδική εργασία, συνδυασμός τηλεργασίας και εργασίας από το γραφείο, οδηγεί σε ένα πιο υγιές, πιο χαρούμενο και πιο παραγωγικό εργατικό δυναμικό, με τους εργαζόμενους να ασκούνται περισσότερο, να κοιμούνται περισσότερο και να τρώνε καλύτερα, να έχουν ελεύθερο χρόνο, καλύτερη ψυχολογία, λιγότερο άγχος και μεγαλύτερη παραγωγικότητα, την ίδια στιγμή που ο περιορισμός των μετακινήσεων των υπαλλήλων από και προς τον τόπο εργασίας τους συμβάλλει σημαντικά στη συνολική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης. Αυτά είναι μόλις μερικά από τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση της υβριδικής εργασίας, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της IWG με τίτλο «Hybrid & Health».
Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα δείχνει ότι ο μέσος χρόνος άσκησης για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο μοντέλο υβριδικής εργασίας διαμορφώνεται πλέον στις 4,7 ώρες άσκησης την εβδομάδα, σε σύγκριση με 3,4 ώρες πριν από την πανδημία. Πρόκειται για αύξηση 38%.
Δικαίωμα στον ύπνο
Ακόμη ένας βασικός πυλώνας για την υιοθέτηση ενός υγιούς μοντέλου ζωής αποτελεί ο ύπνος. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι που έχουν ενταχθεί στο μοντέλο υβριδικής εργασίας κοιμούνται περισσότερο χάρη στον επιπλέον χρόνο που μπορούν να αφιερώσουν στο κρεβάτι το πρωί, ο οποίος πρακτικά έχει ελευθερωθεί από την καθημερινή μετακίνηση. Συνολικά, κοιμούνται έως και 71 περισσότερες ώρες το χρόνο – ή περισσότερες από τρεις ολόκληρες ημέρες επιπλέον.
Το μοντέλο υβριδικής εργασίας ωφελεί και τη σιλουέτα
Οι εργαζόμενοι που έχουν ενταχθεί στο μοντέλο υβριδικής εργασίας, σύμφωνα και πάλι με τη μελέτη της IWG, αναφέρουν ότι οι διατροφικές τους συνήθειες έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (70%) τόνισαν ότι η υβριδική εργασία τους έδωσε την ευκαιρία να προετοιμάζουν ένα υγιεινό πρωινό κάθε ημέρα, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (54%) δήλωσαν ότι είχαν περισσότερο χρόνο να αφιερώσουν μαγειρεύοντας θρεπτικά γεύματα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.
Χάρη στον πιο υγιεινό τρόπο ζωής χάρη στην υιοθέτηση του μοντέλου υβριδικής εργασίας, περισσότεροι από το ένα τέταρτο (27%) των εργαζομένων στην έρευνα της IWG ανέφεραν απώλεια βάρους από την αρχή της πανδημίας. Δύο στους πέντε (42%) έχασαν μεταξύ 5 και 9,9 κιλών, ενώ ένα αξιοσημείωτο 23% έχασε περισσότερα από 10 κιλά. Οι μεγαλύτεροι παράγοντες απώλειας βάρους ήταν ο αυξημένος χρόνος για άσκηση (65%) και ο περισσότερος χρόνος για να μαγειρέψουν υγιεινά γεύματα (54%).
Προσωπικός χρόνος
Σχεδόν τέσσερις στους πέντε (79%) εργαζόμενους στη μελέτη της IWG δήλωσαν ότι ήταν πιο παραγωγικοί από τότε που μεταπήδησαν στην υβριδική εργασία και σχεδόν οι μισοί απέδωσαν αυτό στα μειωμένα επίπεδα άγχους και στον αυξημένο χρόνο χαλάρωσης μετά τη δουλειά.
Περισσότεροι από τα τέσσερα πέμπτα των εργαζομένων στη μελέτη της IWG δήλωσαν ότι αισθάνονται ότι είχαν επιπλέον προσωπικό χρόνο σε σύγκριση με την προ-πανδημία, με την πλειοψηφία να τον αξιοποιεί με την οικογένεια και τους φίλους (55%), αθλούμενοι (52%) ή κάνοντας μια μικρή βόλτα κατά τη διάρκεια της ημέρας (67%). Τα δύο τρίτα (66%) είπαν ότι αισθάνονται ότι η ψυχική τους υγεία είναι καλή χάρη στη στροφή στην υβριδική εργασία.
Η μεγάλη στροφή στις μετακινήσεις
Έρευνα της IWG διαπίστωσε ότι τα δύο τρίτα (66%) των υπαλλήλων γραφείου συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να περιοριστούν οι μετακινήσεις, ενώ πάνω από τα τρία τέταρτα (76%) ανέφερε ότι η μειωμένη μετακίνηση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης. Πάνω από τα τέσσερα πέμπτα (84%) πιστεύει ότι το περιβαλλοντικό κέρδος που προέρχεται από τη μείωση των μετακινήσεων είναι ένα από τα οφέλη της υβριδικής εργασίας.
Τα δύο τρίτα (69%) των επιχειρήσεων από την πλευρά τους λένε ότι η μείωση των καθημερινών μετακινήσεων των εργαζομένων βοηθά στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας της εταιρείας ενώ περισσότερα από τα τρία τέταρτα (77%) θεωρούν ότι η υβριδική εργασία έχει θετικό αντίκτυπο στην μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των εταιρειών. Μια πρόσφατη μελέτη από την IWG και Arup έδειξε ότι η μετάβαση στην υβριδική εργασία μπορεί να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα που σχετίζονται με τις μετακινήσεις έως και 90%.
Οι μετακινήσεις επίσης αποτελούν ακόμη ένα επιβαρυντικό παράγοντα στην τσέπη των εργαζομένων. Σύμφωνα με έρευνα του Confused.com, οι εργαζόμενοι εξοικονομούν έως και 544 λίρες Αγγλίας [περίπου 635 ευρώ] το μήνα από τις μετακινήσεις.
Είναι σαφές ότι το υβριδικό μοντέλο ήρθε για να μείνει και οι δυνατότητες βελτίωσης της υγείας και της ευημερίας όλων είναι σημαντικές. Μια ισορροπημένη διατροφή, η σωματική δραστηριότητα και η καλή ποιότητα ύπνου είναι τα θεμέλια ενός υγιεινού τρόπου ζωής.
