Το 30ετές Μνημόσυνο του αοιδίμου Μητροπολίτου Ρεθύμνης κυρού Θεοδώρου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 30 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΜΙΑΣ

ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κυρού ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Το Σάββατο της Τυρινής, 21η Φεβρουαρίου 2026, στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα τελέσει Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού -από Λάμπης και Σφακίων- Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Θεοδώρου (Τζεδάκη) επί τη συμπληρώσει 30 ετών από της εις Κύριον εκδημίας του.

Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να μετάσχουν της Θείας Λειτουργίας και του Ιερού Μνημοσύνου, αποδίδοντας την οφειλόμενη τιμή και ευγνωμοσύνη στον αοίδιμο Ιεράρχη Θεόδωρο τον Τζεδάκη.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου