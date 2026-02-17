Αναζήτηση
Το 30ετές Μνημόσυνο του αοιδίμου Μητροπολίτου Ρεθύμνης κυρού Θεοδώρου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 30 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κυρού ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Το Σάββατο της Τυρινής, 21η Φεβρουαρίου 2026, στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα τελέσει Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού -από Λάμπης και Σφακίων- Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Θεοδώρου (Τζεδάκη) επί τη συμπληρώσει 30 ετών από της εις Κύριον εκδημίας του.
Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να μετάσχουν της Θείας Λειτουργίας και του Ιερού Μνημοσύνου, αποδίδοντας την οφειλόμενη τιμή και ευγνωμοσύνη στον αοίδιμο Ιεράρχη Θεόδωρο τον Τζεδάκη.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
