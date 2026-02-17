Αναζήτηση
ΡΕΘΥΜΝΟ

Στο Ρέθυμνο ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στο Ρέθυμνο θα βρίσκεται την ερχόμενη Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου του 2026, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του ο κ. Βρούτσης θα συναντηθεί στις 12:30 στο Δημαρχείο Ρεθύμνου με τον Δήμαρχο Γιώργη Χ. Μαρινάκη και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Νίκο Προβιά, ενώ θα έχει επαφές και με εκπροσώπους των αθλητικών συλλόγων και των θεσμικών αθλητικών φορέων του Δήμου Ρεθύμνης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού αναμένεται να προβεί σε σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν τις αθλητικές υποδομές και το αθλητικό γίγνεσθαι στο Νομό Ρεθύμνης.

Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και...

0
Με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού...

Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και...

0
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε....

Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και...

0
Με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού...

Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και...

0
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε....
Προηγούμενο άρθρο
3 σχολεία εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 με προϋπολογισμό 11 εκ. ευρώ.
Επόμενο άρθρο
Το 30ετές Μνημόσυνο του αοιδίμου Μητροπολίτου Ρεθύμνης κυρού Θεοδώρου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
