Στο Ρέθυμνο ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης

Στο Ρέθυμνο θα βρίσκεται την ερχόμενη Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου του 2026, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του ο κ. Βρούτσης θα συναντηθεί στις 12:30 στο Δημαρχείο Ρεθύμνου με τον Δήμαρχο Γιώργη Χ. Μαρινάκη και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Νίκο Προβιά, ενώ θα έχει επαφές και με εκπροσώπους των αθλητικών συλλόγων και των θεσμικών αθλητικών φορέων του Δήμου Ρεθύμνης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού αναμένεται να προβεί σε σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν τις αθλητικές υποδομές και το αθλητικό γίγνεσθαι στο Νομό Ρεθύμνης.