ΚΡΗΤΗ

3 σχολεία εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 με προϋπολογισμό 11 εκ. ευρώ.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σημαντική εξέλιξη για τις εκπαιδευτικές υποδομές της Κρήτης αποτελεί η ένταξη στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», τριών έργων αναβάθμισης και κατασκευής σχολικών μονάδων στους Δήμους Φαιστού και Οροπεδίου Λασιθίου με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Σταύρου Αρναουτάκη.
Τα τρία έργα συνολικού προϋπολογισμού 11.047.692€ αφορούν στην:

• «Στατική Ενίσχυση – Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Λυκείου Τζερμιάδο Δ. Οροπεδίου Λασιθίου» με προϋπολογισμό 2.790.720,00 €.
• «Αποκατάσταση-Διαρρύθμιση Γυμνασίου και Λυκείου Πόμπιας του Δ. Φαιστού» με προϋπολογισμό 4.916.971,09 €.

• «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γαλιάς του Δ. Φαιστού» με προϋπολογισμό 3.340.001,12€.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, μετά την υπογραφή των πράξεων ένταξης δήλωσε «έχουμε θέσει ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων μας, τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς, μέσα από σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές σχολικές εγκαταστάσεις. Η δέσμευσή μας αυτή υλοποιείται.

Σήμερα, με ένα προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 11 εκ. ευρώ, προχωρούμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις στο Γυμνάσιο, Λύκειο Τζερμιάδο και στο Γυμνάσιο, Λύκειο Πόμπιας. Παράλληλα, χρηματοδοτούμε την ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού στη Γαλιά του Δ. Φαιστού.

Για την Περιφέρεια Κρήτης, κάθε σχολείο δεν αναβαθμίζει μόνο το επίπεδο της δημόσιας εκπαίδευσης αλλά συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις έρχονται ως αποτέλεσμα, μιας συλλογικής, καλά προετοιμασμένης και συντονισμένης προσπάθειας των υπηρεσιών των Δήμων και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Κρήτη».

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
