Το 54% – 60% των τροχαίων συμβαίνουν σε απόσταση 2 – 2,5 χιλιομέτρων από το σπίτι του οδηγού

Νέα έρευνα για τα τροχαία στους δρόμους της Ελλάδας πραγματοποίησε η Hellas Direct.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 54% των τροχαίων με αυτοκίνητο και το 60% με μηχανή συμβαίνουν σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων από το σπίτι. Συγκεκριμένα 4 στα 10 τροχαία με αυτοκίνητο γίνονται σε απόσταση μόλις 2,5 χιλιομέτρων από το σπίτι, ενώ σε αποστάσεις πάνω από 50 χιλιόμετρα, καταγράφηκε το 13% στο δρόμο.

Όσον αφορά τις μηχανές, το ποσοστό των τροχαίων κοντά στο σπίτι είναι μεγαλύτερο. Περισσότερα από τέσσερα τροχαία στα δέκα γίνονται σε απόσταση έως 2,5 χιλιομέτρων από το σπίτι του οδηγού και σχεδόν έξι στα δέκα σε απόσταση έως 5 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την έρευνα της ασφαλιστικής εταιρείας.

Όταν ένας οδηγός πραγματοποιεί καθημερινά μια διαδρομή, τότε νιώθει ότι την ξέρει καλά. Ξέρει κάθε κακοτεχνία του οδοστρώματος, γνωρίζει πού υπάρχουν τα σήματα του ΚΟΚ, τα σχολεία, τις διαβάσεις. Έτσι η διαδρομή είναι οικεία, γεγονός, που χαλαρώνει τον οδηγό, με αποτέλεσμα να αυξάνουν οι πιθανότητες ατυχήματος.

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία δείχνουν πως τα περισσότερα πρόκειται για συμβάντα με υλικές ζημιές. Τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε αυτή την περίπτωση την πληρώνουν σε μεγάλο ποσοστό, αφού το 37,3% των αυτοκινήτων και το 34,4% των μηχανών εμπλέκονται σε ένα τροχαίο, ενώ είναι παρκαρισμένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις βασικές αιτίες σύγκρουσης στα αυτοκίνητα αποτελεί η έλλειψη τήρησης αποστάσεων, ενώ για τις μηχανές είναι η αναστροφή.

 

