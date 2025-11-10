Το αγαπημένο τρόφιμο της καρδιάς

Δύο μερίδες την εβδομάδα μειώνουν κατά 36% τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Τα ψάρια θεωρούνται το αγαπημένο τρόφιμο για την καρδιά και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι ωφέλειες των ψαριών για την καρδιά τεκμηριώνονται από πολλές επιστημονικές έρευνες και μελέτες, οι οποίες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση ψαριών, ειδικά των λιπαρών, συμβάλλει στην καλή καρδιαγγειακή υγεία.
Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, το σκουμπρί, οι σαρδέλες και ο τόνος, είναι πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα. Τα ω-3 λιπαρά οξέα είναι απαραίτητα για τον οργανισμό και έχουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, η οποία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Medical Association, η κατανάλωση δύο μερίδων λιπαρών ψαριών την εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων έως και κατά 36% .
Η ίδια έρευνα έδειξε ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν τακτικά ψάρια έχουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων και υψηλότερα επίπεδα HDL («καλής» χοληστερόλης). Επιπλέον, τα ω-3 λιπαρά οξέα μπορούν να μειώσουν την αρτηριακή πίεση και να βελτιώσουν την αγγειακή λειτουργία, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων.
Άλλες μελέτες, όπως αυτή που δημοσιεύθηκε στο Circulation, έδειξαν ότι τα ω-3 λιπαρά οξέα από τα ψάρια βοηθούν στη μείωση των αρρυθμιών, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Επίσης, τα ψάρια μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή και να βελτιώσουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της αθηροσκλήρωσης.
Συνοψίζοντας, τα ψάρια είναι ένα εξαιρετικό τρόφιμο για την καρδιά, πλούσιο σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία προσφέρουν πολλαπλά οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία. Η τακτική κατανάλωση ψαριών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, να βελτιώσει τα επίπεδα χοληστερόλης και να προστατεύσει από καρδιακές αρρυθμίες και φλεγμονές. Για αυτούς τους λόγους, τα ψάρια πρέπει να αποτελούν βασικό στοιχείο μιας υγιεινής διατροφής.
Πηγή: ygeiamou.gr