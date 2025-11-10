ΔΙΑΤΡΟΦΗΥΓΕΙΑ

Το αγαπημένο τρόφιμο της καρδιάς

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Δύο μερίδες την εβδομάδα μειώνουν κατά 36% τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Τα ψάρια θεωρούνται το αγαπημένο τρόφιμο για την καρδιά και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι ωφέλειες των ψαριών για την καρδιά τεκμηριώνονται από πολλές επιστημονικές έρευνες και μελέτες, οι οποίες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση ψαριών, ειδικά των λιπαρών, συμβάλλει στην καλή καρδιαγγειακή υγεία.

Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, το σκουμπρί, οι σαρδέλες και ο τόνος, είναι πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα. Τα ω-3 λιπαρά οξέα είναι απαραίτητα για τον οργανισμό και έχουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, η οποία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Medical Association, η κατανάλωση δύο μερίδων λιπαρών ψαριών την εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων έως και κατά 36% .

Η ίδια έρευνα έδειξε ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν τακτικά ψάρια έχουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων και υψηλότερα επίπεδα HDL («καλής» χοληστερόλης). Επιπλέον, τα ω-3 λιπαρά οξέα μπορούν να μειώσουν την αρτηριακή πίεση και να βελτιώσουν την αγγειακή λειτουργία, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Άλλες μελέτες, όπως αυτή που δημοσιεύθηκε στο Circulation, έδειξαν ότι τα ω-3 λιπαρά οξέα από τα ψάρια βοηθούν στη μείωση των αρρυθμιών, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Επίσης, τα ψάρια μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή και να βελτιώσουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της αθηροσκλήρωσης.

Συνοψίζοντας, τα ψάρια είναι ένα εξαιρετικό τρόφιμο για την καρδιά, πλούσιο σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία προσφέρουν πολλαπλά οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία. Η τακτική κατανάλωση ψαριών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, να βελτιώσει τα επίπεδα χοληστερόλης και να προστατεύσει από καρδιακές αρρυθμίες και φλεγμονές. Για αυτούς τους λόγους, τα ψάρια πρέπει να αποτελούν βασικό στοιχείο μιας υγιεινής διατροφής.

 

Πηγή: ygeiamou.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η βιταμίνη που μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής...

0
Το σώμα παράγει βιταμίνη D από την έκθεση στο...

Η σημασία του ολοκληρωμένου ελέγχου υγείας στα...

0
Ο καθηγητής Παιδοκαρδιολογίας, Γ. Γερμανάκης, μιλά στην «Π» για...

Η βιταμίνη που μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής...

0
Το σώμα παράγει βιταμίνη D από την έκθεση στο...

Η σημασία του ολοκληρωμένου ελέγχου υγείας στα...

0
Ο καθηγητής Παιδοκαρδιολογίας, Γ. Γερμανάκης, μιλά στην «Π» για...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η σημασία του ολοκληρωμένου ελέγχου υγείας στα παιδιά που αθλούνται
Επόμενο άρθρο
Η βιταμίνη που μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η βιταμίνη που μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

ΠΚ team ΠΚ team -
Το σώμα παράγει βιταμίνη D από την έκθεση στο...

Ιατρικό επίτευγμα στην Ελλάδα – Μητέρα απέκτησε παιδί έπειτα από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

ΠΚ team ΠΚ team -
Μητέρα και νεογνό είναι άριστα στην υγεία τους και...

Όσοι στολίζουν νωρίς το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι πιο ευτυχισμένοι

ΠΚ team ΠΚ team -
Και η επιστήμη συμφωνεί. Αν πιστεύετε ότι ο στολισμός του...

Ηράκλειο: Γενική διακοπή ύδρευσης – Ποιες περιοχές αναμένεται να επηρεαστούν

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέος μηχανολογικός εξοπλισμός στο δίκτυο ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΗ. Νέος...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST