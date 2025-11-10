ΔΙΑΤΡΟΦΗΥΓΕΙΑ

Η βιταμίνη που μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το σώμα παράγει βιταμίνη D από την έκθεση στο ηλιακό φως, ωστόσο εκτιμάται ότι το 13% των ανθρώπων στην Ευρώπη έχουν σοβαρή ανεπάρκεια.

Η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D δεν ωφελεί μόνο τα οστά και τους μύες. Στα άτομα που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή, τα συμπληρώματα βιταμίνης D3 μπορεί να μειώσουν κατά 50% τον κίνδυνο νέου περιστατικού, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η στοχευμένη θεραπεία για την αύξηση των επιπέδων βιταμίνης D μπορεί να είναι ένας απλός τρόπος για τη μείωση του κινδύνου νέας καραδιακής προσβολής – αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθεί η σύνδεση.

Η μελέτη περιελάμβανε περισσότερα από 600 άτομα που είχαν υποστεί πρόσφατα καρδιακή προσβολή. Τους χορηγήθηκε είτε η τυπική θεραπεία είτε συμπληρώματα βιταμίνης D3 για να αυξηθούν τα επίπεδα της βιταμίνης στο αίμα τους σε περισσότερα από 40 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο (ng/mL).

Το σώμα παράγει βιταμίνη D από την έκθεση στο ηλιακό φως, ωστόσο εκτιμάται ότι το 13% των ανθρώπων στην Ευρώπη έχουν σοβαρή ανεπάρκεια.

Στη μελέτη, περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς που έλαβαν συμπληρώματα βιταμίνης D3 χρειάστηκαν μια αρχική δόση 5.000 διεθνών μονάδων (IU) – έξι έως οκτώ φορές πάνω από την κοινή οδηγία των 600 έως 800 IU – για να φτάσουν το επίπεδο των 40 ng/mL.

Οι ερευνητές έλεγχαν τα επίπεδα βιταμίνης D κάθε χρόνο για να βεβαιωθούν ότι παρέμεναν πάνω από 40 ng/mL.

Όσον αφορά την καρδιακή ανεπάρκεια, το εγκεφαλικό επεισόδιο και τον θάνατο, δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των ατόμων που υποβλήθηκαν σε τυπική φροντίδα και εκείνων που έλαβαν συμπληρώματα βιταμίνης D3.

Ωστόσο, η ομάδα που έλαβε συμπληρώματα είχε περίπου τις μισές πιθανότητες να υποστεί δεύτερη καρδιακή προσβολή.

«Με πιο στοχευμένη θεραπεία, όταν ελέγξαμε ακριβώς πώς λειτουργούσε η συμπλήρωση και κάναμε προσαρμογές, διαπιστώσαμε ότι ο κίνδυνος μιας νέας καρδιακής προσβολής στους ασθενείς μειώθηκε στο μισό», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Heidi May, μία από τους συγγραφείς της μελέτης.

Επίσης, δεν υπήρξαν αρνητικές παρενέργειες από τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D3, σύμφωνα με τη μελέτη – αν και κατά γενικό κανόνα, οι ειδικοί υγείας λένε ότι οι ενήλικες δεν πρέπει να λαμβάνουν περισσότερες από 4.000 IU βιταμίνης D την ημέρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν πέτρες στα νεφρά ή υψηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα.

Τα ευρήματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό με αξιολόγηση από ομοτίμους, παρουσιάστηκαν σε συνάντηση που διοργάνωσε η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

 

Πηγή: dnews.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το αγαπημένο τρόφιμο της καρδιάς

0
Δύο μερίδες την εβδομάδα μειώνουν κατά 36% τον καρδιαγγειακό...

Η σημασία του ολοκληρωμένου ελέγχου υγείας στα...

0
Ο καθηγητής Παιδοκαρδιολογίας, Γ. Γερμανάκης, μιλά στην «Π» για...

Το αγαπημένο τρόφιμο της καρδιάς

0
Δύο μερίδες την εβδομάδα μειώνουν κατά 36% τον καρδιαγγειακό...

Η σημασία του ολοκληρωμένου ελέγχου υγείας στα...

0
Ο καθηγητής Παιδοκαρδιολογίας, Γ. Γερμανάκης, μιλά στην «Π» για...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το αγαπημένο τρόφιμο της καρδιάς
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ιατρικό επίτευγμα στην Ελλάδα – Μητέρα απέκτησε παιδί έπειτα από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

ΠΚ team ΠΚ team -
Μητέρα και νεογνό είναι άριστα στην υγεία τους και...

Όσοι στολίζουν νωρίς το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι πιο ευτυχισμένοι

ΠΚ team ΠΚ team -
Και η επιστήμη συμφωνεί. Αν πιστεύετε ότι ο στολισμός του...

Το αγαπημένο τρόφιμο της καρδιάς

ΠΚ team ΠΚ team -
Δύο μερίδες την εβδομάδα μειώνουν κατά 36% τον καρδιαγγειακό...

Ηράκλειο: Γενική διακοπή ύδρευσης – Ποιες περιοχές αναμένεται να επηρεαστούν

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέος μηχανολογικός εξοπλισμός στο δίκτυο ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΗ. Νέος...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST