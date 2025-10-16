ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου στην έκθεση Τροφίμων – Ποτών FOOD EXPO 2026

Δήλωση συμμετοχής έως 23/10

Ανοικτή πρόσκληση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών, με εξαγωγικό προσανατολισμό, απευθύνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου προκειμένου να συμμετάσχουν στην κορυφαία έκθεση FOOD EXPO 2026.

Στο περίπτερο που εξασφάλισε το Επιμελητήριο Ηρακλείου θα φιλοξενηθούν, με σειρά προτεραιότητας, οι επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, έναντι συμβολικής οικονομικής συνεισφοράς.

Η FOOD EXPO θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου 2026 στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO στην Αθήνα.

Έχει καθιερωθεί ως το κορυφαίο διεθνές εκθεσιακό γεγονός για τον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς δέχεται περίπου 30.000 επαγγελματίες από 80+ χώρες – food traders, retailers, διανομείς και αγοραστές από όλο τον κόσμο – οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες με τους εκθέτες, ενισχύοντας την παρουσία τους σε υφιστάμενες και νέες αγορές. 

Περισσότεροι από 1.300 Έλληνες και ξένοι εκθέτες θα παρουσιάσουν 52.000+ ανώτερης ποιότητας και διατροφικής αξίας Τρόφιμα και Ποτά, ανάμεσα τους πολλοί μικροί παραγωγοί και μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις από κάθε γωνιά της χώρας.

«Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στην FOOD EXPO είναι διαχρονική, καθώς πιστεύουμε στην ποιότητα των τοπικών προϊόντων και επιδιώκουμε, με στοχευμένες δράσεις, να ενισχύσουμε την παρουσία τους στη διεθνή αγορά» ανέφερε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης, παροτρύνοντας τους επιχειρηματίες να βρεθούν στην έκθεση ακόμη και ως επισκέπτες για να δουν τις εξελίξεις στον κλάδο τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, υπεύθυνη Λένα Στεφανουδάκη στα τηλέφωνα 2810247034 & 2810247039 ή στο email: stefanoudaki@ebeh.gr.

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με εκπροσώπους ...

0
Συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη Κρήτης με εκπροσώπους της Πανελλήνιας...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

0
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
