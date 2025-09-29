ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης θα συμμετάσχει στο θεματικό Φεστιβάλ Μυλοποτάμου στο σταθμό ΜΕΤΡΟ Σύνταγμα

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης θα συμμετάσχει στο θεματικό Φεστιβάλ Μυλοποτάμου: «Γεύσεις Μυλοποτάμου – Γεύσεις Κρήτης. Γαστρονομία-Πολιτισμός-Τουρισμός» στο σταθμό ΜΕΤΡΟ Σύνταγμα

Πρόσκληση συμμετοχής προς τις επιχειρήσεις- μέλη του.

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης προτίθεται να συμμετάσχει, επιχορηγώντας τα έξοδα συμμετοχής επιχειρήσεων – μελών του, στο θεματικό Φεστιβάλ Μυλοποτάμου «Γεύσεις Μυλοποτάμου-Γεύσεις Κρήτης. Γαστρονομία-Πολιτισμός-Τουρισμός».

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την περίοδο από 13 έως 18 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο σταθμό Μετρό «Σύνταγμα» με τη στήριξη, τη συνεργασία και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων Ανωγείων και Μυλοποτάμου, του Αναπτυξιακού Κέντρου Ορεινού Μυλοποτάμου Μαλεβυζίου Α.Ε. (ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ), του Γεωπάρκου Ψηλορείτη κλπ.

Το Φεστιβάλ, διοργανώνεται από την Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών, με στόχο την προβολή του πολιτισμού, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, των τοπικών προϊόντων του Μυλοποτάμου, της γαστρονομίας και της λαϊκής παράδοσης της περιοχής.

Στόχος της διοργάνωσης αυτής είναι η ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισμού, της γαστρονομίας, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Μυλοποτάμου και γενικότερα της Κρήτης.

Μέσα από βιωματικές δράσεις, εκθέσεις, παρουσιάσεις τοπικών προϊόντων, μουσικά και χορευτικά δρώμενα, το φεστιβάλ θα «μεταφέρει» το πνεύμα και τη μοναδικότητα του Μυλοποτάμου και γενικότερα της Κρήτης στην πρωτεύουσα. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κάλεσμα εξωστρέφειας, με σκοπό την ενίσχυση του πολιτιστικού αποθέματος, την τουριστική προώθηση της περιοχής και τη σύνδεση της τοπικής ταυτότητας με σύγχρονες αναπτυξιακές προοπτικές.

Βασική επιδίωξη των διοργανωτών είναι στην έκθεση να συμμετέχουν Μυλοποταμίτες παραγωγοί, και εφόσον η χωρητικότητα της αίθουσας είναι επαρκής να συμμετέχουν παραγωγοί και από τους υπόλοιπους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και κατ’ επέκταση της Κρήτης.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν κρητικοί πολιτιστικοί Σύλλογοι, τόσο από το Μυλοπόταμο, όσο και από το Λεκανοπέδιο Αττικής, καθώς και άνθρωποι που υπηρετούν την τέχνη, τα γράμματα και την επιστήμη.

Οι επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης που θα συμμετάσχουν, θα έχουν τη δυνατότητα έκθεσης των προϊόντων τους και προώθησης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στο κοινό της Αθήνας.

Οι επιχειρήσεις, μέλη του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης που επιθυμούν να συμμετάσχουν με κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας τους στο θεματικό Φεστιβάλ Μυλοποτάμου, καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία επιχείρησής τους (επωνυμία, τηλ επικοινωνίας & ΑΦΜ), το αργότερο έως την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, στο e-mail: info@eber.gr τηλ. 2831022214, κ. Θοδωρής Τσαούλης.



