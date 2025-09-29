Αναστολή εξυπηρέτησης κοινού στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου την 1η Οκτωβρίου 2025

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τους πολίτες ότι την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου θα παραμείνει κλειστή και δεν θα εξυπηρετεί το κοινό.

Η αναστολή στην εξυπηρέτηση του κοινού είναι απαραίτητη λόγω της τεχνικής αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην υπηρεσία, καθώς και της επιβεβλημένης εκπαίδευσης των υπαλλήλων στη χρήση των νέων Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων.

Διευκρινίζεται ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται για τις Άδειες Οδήγησης και τις Άδειες Κυκλοφορίας οχημάτων θα είναι κανονικά διαθέσιμες στους πολίτες μέσω της ιστοσελίδας:



Ευχαριστούμε για την κατανόηση.