Η απάντηση του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας στον Υφυπουργό Υποδομών, με επίκεντρο την επικείμενη σύσκεψη για το νέο Α/Δ στο Καστέλλι

Με αφορμή την επιδίωξη του Υφυπουργού Υποδομών να πραγματοποιήσει στο Καστέλλι εκδήλωση ανακοινώσεων για τον ΒΟΑΚ και την επέκταση του χρονοδιαγράμματος του νέου Α/Δ, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου προέβη στην παρακάτω δήλωση:

«Στην πρόσκληση – πρόκληση του Υφυπουργού Υποδομών να συμμεtάσχουμε ως ακροατήριο μαζί με τους Δημάρχους της ΠΕ Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης, σε ανακοινώσεις για τον ΒΟΑΚ, την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης για το Α/Δ και την μετάθεση του χρονοδιαγράμματος για την έναρξη δοκιμαστικών πτήσεων τον Απρίλιο του 2028, απαντήσαμε αρνητικά και καταστήσαμε σαφές ότι δεν θα ανταποκριθούμε, όσο εκκρεμεί αίτημα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και την Κυβέρνηση, με αντικείμενο το θέμα της Παπούρας, βάσει των ομόφωνων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την τοποθέτηση των ραντάρ σε άλλη κατάλληλη κορυφή ανάμεσα σ΄ αυτές που έχουν προταθεί αλλά και την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, το οποίο κατά τη συνεδρίαση του, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2025 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο αποφάσισε ομόφωνα:

1. Να αναζητηθεί άλλο σημείο κατασκευής του ραντάρ

2. Να μην επιτραπεί η ανέγερση οποιασδήποτε σύγχρονης κατασκευής στο λόφο Παπούρα.

3. Να ολοκληρωθεί η ανασκαφή του μνημείου και η αρχαιολογική διερεύνηση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να προστατευτεί και να αναδειχθεί ως επισκέψιμος χώρος.

4. Να μην προχωρήσουν οι εργασίες στο Λόφο Παπούρα, πριν τις οριστικές αποφάσεις.

5. Να κηρυχθεί ο λόφος Παπούρα ως αρχαιολογικός χώρος μείζονος σημασίας».