Το ΕΛΜΕΠΑ συν-διοργανώνει το 12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο «EU-Safety 2025» για την Πρόληψη Τραυματισμών και την Προαγωγή της Ασφάλειας

Το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας, του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (https://sw.hmu.gr) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), διοργανώνει, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Πρόληψη Τραυματισμών και την Προαγωγή της Ασφάλειας (EuroSafe), το 12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Πρόληψη Τραυματισμών και την Προαγωγή της Ασφάλειας (EU-Safety 2025).

To σημαντικό αυτό διεθνές συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2025, και αναμένεται να αποτελέσει σημείο συνάντησης επιστημόνων, φορέων χάραξης πολιτικής, επαγγελματιών υγείας και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών από όλη την Ευρώπη. Το EU-Safety 2025, τελεί υπό την υποστήριξη πολλών φορέων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση Δημόσιας Υγείας (EUPHA), η UNICEF, η Ομάδα Εργασίας για την Ψυχική Υγεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οικογενειακών Ιατρών (WONCA), ο Δήμος Ηρακλείου, κ.ά.

Οι εργασίες θα επικεντρωθούν σε θεματικές περιοχές, ζωτικής σημασίας, όπως:

• Τροχαία και Τραύμα: Τροχαία ατυχήματα, εργατικοί τραυματισμοί, καθώς και ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων φροντίδας τραύματος και αποκατάστασης.

• Ασφάλεια στο Σπίτι και την Κοινότητα: Τραυματισμοί παιδιών, πτώσεις, ατυχήματα στο σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο.

• Δημόσια Υγεία & Βία: Πρόληψη της βίας , ποιότητα φροντίδας, ασφάλεια ασθενών και ισότιμη πρόσβαση σε παρεμβάσεις.

• Ψηφιακή Υγεία και Επιτήρηση: Χρήση δεδομένων και ψηφιακών εργαλείων για τη βελτίωση της επιτήρησης τραυματισμών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις εγγραφές και τους ομιλητές: