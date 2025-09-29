Δήμος Μαλεβιζίου:Στη δεύτερη φάση το έργο ανάπλασης της Ελευθερίου Βενιζέλου – Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Στη δεύτερη φάση εισέρχεται το μεγάλο έργο ανάπλασης της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, με τις εργασίες να εξελίσσονται εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Ήδη η ανάδοχος εταιρεία έχει ξεκινήσει την οριοθέτηση των τμημάτων όπου θα αναπτυχθεί το εργοτάξιο το επόμενο διάστημα, εφαρμόζοντας τις εγκεκριμένες, από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν το επόμενο διάστημα περιλαμβάνουν την πλήρη εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, με καθαιρέσεις κατασκευών (τοιχίων, περιφράξεων κ.λπ.), ώστε να διαμορφωθεί ελεύθερο μέτωπο για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών ανάπλασης.

Στο πλαίσιο αυτό:

• Έχουν τοποθετηθεί οριοδείκτες (κολωνάκια) από τη συμβολή της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με την Εθνικής Αντιστάσεως και σε μήκος περίπου 200 μέτρων.

• Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί πλευρικά πλέγματα για την ασφαλή οριοθέτηση των τμημάτων της οδού όπου θα υλοποιηθούν οι επόμενες εργασίες.

Παράλληλα, για την εκτέλεση των εργασιών ανάπλασης στο βόρειο τμήμα της οδού, αλλά και για την πραγματοποίηση εργασιών ασφαλτόστρωσης, τίθενται σε ισχύ από τις 08:00 το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα από τον κόμβο Ανόδου έως τη συμβολή με τις οδούς Γ. Γεννηματά και Εθνικής Αντιστάσεως.

Συγκεκριμένα:

• Η Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου μονοδρομείται με κατεύθυνση από Γάζι προς Ηράκλειο, στο τμήμα από τον κόμβο Ανόδου έως τη συμβολή της με τις οδούς Γ. Γεννηματά και Εθνικής Αντιστάσεως.

• Η οδός Εθνικής Αντιστάσεως μονοδρομείται από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου έως τη συμβολή με την οδό Ελ Γκρέκο, με κατεύθυνση προς την Ελ Γκρέκο.

• Τα οχήματα με κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Γάζι θα πρέπει να στρίβουν δεξιά στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως και στη συνέχεια αριστερά είτε στην οδό Κρήτης είτε στην οδό Ελ Γκρέκο, ώστε να επανέρχονται στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου μέσω του κόμβου Ανόδου.

• Τα οχήματα με κατεύθυνση από Γάζι προς Ηράκλειο κινούνται κανονικά, καθώς το τμήμα από τον κόμβο Ανόδου έως τη συμβολή με την Εθνικής Αντιστάσεως θα λειτουργεί ως μονόδρομος με κατεύθυνση προς Ηράκλειο.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν πιστά τη σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας, όπως έχουν καθοριστεί με τις σχετικές αποφάσεις της Τροχαίας Ηρακλείου, για την ασφάλεια όλων και την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών.