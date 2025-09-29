ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» για την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΚΗ

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» αποχαιρετά με βαθιά θλίψη μια εμβληματική προσωπικότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, τον Απόστολο Αλεξάκη, πρόεδρο του ΣΥΝΚΑ και της Νέας Τηλεόρασης Κρήτης.

Η απώλειά του σηματοδοτεί ένα τέλος εποχής. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Απόστολος Αλεξάκης σφράγισε με την καταλυτική παρουσία του την οικονομία του τόπου μας και πρωταγωνίστησε στην επιχειρηματική ζωή σε εθνικό επίπεδο. Πάντοτε έχοντας ως προτεραιότητες τη δημιουργία θέσεων εργασίας με ανθρώπινους όρους, την ανάδειξη των κρητικών προϊόντων και τη στήριξη των τοπικών παραγωγών, καθώς και την ενίσχυση κοινωνικών δομών, πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων.

Ο Συνεταιρισμός ΣΥΝΚΑ, υπό την προεδρία του Απόστολου Αλεξάκη, υπήρξε το 2000 ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και τα επόμενα χρόνια υποστήριξε αποφασιστικά το έργο του. Μεταξύ άλλων, συνέβαλε στις εργασίες συντήρησης και μουσειακής αναβάθμισης του Στρατηγείου της Επανάστασης του Θερίσου, που λειτουργεί ως σύγχρονος μουσειακός χώρος με τη διαχείριση και τη φροντίδα του Ιδρύματος.
Εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του, καθώς και στη δεύτερη οικογένειά του που τόσο αγάπησε, τους εργαζόμενους στα ΣΥΝΚΑ και τη Νέα Τηλεόραση Κρήτης.

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Απόλυτα επιτυχημένη η 16η Μινωική...

Πάνω από 110 περιπατητές συμμετείχαν στην αναβίωση της μυθικής...

Κρήτη:Ολοκλήρωση των Ημερίδων Δράσεων Ενημέρωσης σε θέματα...

Ολοκλήρωση των Ημερίδων Δράσεων Ενημέρωσης σε θέματα Πολιτικής Προστασίας...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Απόλυτα επιτυχημένη η 16η Μινωική...

Πάνω από 110 περιπατητές συμμετείχαν στην αναβίωση της μυθικής...

Κρήτη:Ολοκλήρωση των Ημερίδων Δράσεων Ενημέρωσης σε θέματα...

Ολοκλήρωση των Ημερίδων Δράσεων Ενημέρωσης σε θέματα Πολιτικής Προστασίας...
