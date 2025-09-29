Ημερίδα «Μέσα στην τάξη: Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φιλολογικών Μαθημάτων»

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η πρώτη ημερίδα με θέμα «Μέσα στην τάξη: Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φιλολογικών Μαθημάτων», η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 στα διδακτήρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Ως εισηγητές συμμετείχαν δεκαέξι φιλόλογοι – εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από συνεργαζόμενα με το μάθημα της Διδακτικής Άσκησης Γυμνάσια και Λύκεια της Κρήτης, καθώς και μέλη ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής.

Αρωγός στην προσπάθεια αυτή ήταν η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής και τα Τμήματα Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, με στόχο την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ανάδειξη της ποιότητας του διδακτικού έργου στο πλαίσιο του μαθήματος της Διδακτικής Άσκησης.

Τις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε πλήθος εκπαιδευτικών και φοιτητών -τριών, η συμμετοχή των οποίων ξεπέρασε κάθε προσδοκία, γεγονός που αναδεικνύει την αναγκαιότητα καθιέρωσης ενός forum ανταλλαγής ιδεών και παρουσίασης καλών πρακτικών για την ανανέωση και ενδυνάμωση των μαθημάτων του φιλολογικού κύκλου στην εκπαίδευση.

Η Οργανωτική Επιτροπή

Ιωάννης -Παναγιώτης Αμπελάς, αποσπασμένος εκπαιδευτικός ΠΕ 02

Μαρίνα Αρετάκη, μέλος Ε.Δι.Π Τμήματος Φιλολογίας

Ευα Αστυρακάκη, μέλος Ε.Δι.Π Τμήματος Φιλολογίας

Σοφία Γαλανάκη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ 02 το ακ. έτος 2024-25

Στέλιος Γκαρδής, μέλος Ε.Δι.Π Τμήματος Φιλοσοφίας

Γιάννης Μητροφάνης, μέλος Ε.Δι.Π Τμήματος Φιλολογίας

Ελένη Παπαδογιαννάκη, μέλος Ε.Δι.Π Τμήματος Φιλολογίας

Ευγενία Περυσινάκη, μέλος Ε.Δι.Π Τμήματος Φιλοσοφίας