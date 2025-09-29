Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων “3”, 3-5 Οκτωβρίου 2025
Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, Χανιά
Πρόγραμμα
Συναυλίες
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, 21:00
Δημήτρης Παπαδημητρίου (GR)
A
Σουίτα του για πιάνο “Πέντε Μικροί Λαϊκοί Χοροί”
«Εξομολογήσεις Ι και ΙΙ»,
Σολίστ: Νεφέλη Μούσουρα (πιάνο).
B
«Σονάτα του για Βιολί και Πιάνο Αριθμός 1, Οι Αλκυονίδες Μέρες»,
Σολίστ: Νεφέλη Μούσουρα (πιάνο) & Γιάννης Γεωργιάδης (βιολί).
Σάββατο 4 Οκτωβρίου, 21:00
Tom Rogerson (UK)
Παρουσίαση live (πιάνο και ηλεκτρονικά) επιλογών από το προσωπικό του άλμπουμ Retreat To Bliss και άλλων έργων
του
Kelly Moran (US)
Παρουσίαση live (πιάνο και ηλεκτρονικά) του νέου της άλμπουμ “Don’t Trust Mirrors” και μέρη από το άλμπουμ
“Ultraviolet”
Εργαστήρια
Σάββατο 4 Οκτωβρίου, 12:00
“Working With Eno”, με τον Tom Rogerson
Κυριακή 5 Οκτωβρίου, 11:00
“Σύνθεση”, με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου
Chania Music Festival “3”, October 3-5, 2025
Mikis Theodorakis Theater, Chania
Schedule
Concerts
Friday, October 3, 21:00
Dimitris Papadimitriou (GR)
A
Piano suite “Five Little Folk Dances”
«Confessions I and II»,
Solist: Nefeli Mousoura (piano).
B
“Sonata for Violin and Piano No. 1, The Alcyone Days”,
Solist: Nefeli Mousoura (piano) & Yiannis Georgiadis (violin).
Saturday October 4, 21:00
Tom Rogerson (UK)
Live presentation (piano and electronics) of selections from his personal album Retreat To Bliss and other works.
Kelly Moran (US)
Live presentation (piano and electronics)
New album “Don’t Trust Mirrors”
Excerpts from the album “Ultraviolet”
Workshops
Saturday October 4, 12:00
“Working With Eno”, by Tom Rogerson
Sunday October 5, 11:00
“Composition”, with Dimitris Papadimitriou