Δωρεάν διανομή σχολικών ειδών: Από τον Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων

Από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς από σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιείται διανομή σχολικών ειδών σε συνολικά 187 παιδιά δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Η διανομή υλοποιείται στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, που βρίσκεται στην οδό Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 32, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 έως τις 13.30.

Αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια είναι τα S/M SYNKA και Χαλκιαδάκη.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη, σε δήλωσή της επισημαίνει: «Η στήριξη των οικογενειών, που δοκιμάζονται, αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο μας. Με τη διανομή σχολικών ειδών στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ώστε να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά με χαρά και αισιοδοξία. Ευχαριστούμε θερμά τα S/M SYNKA και Χαλκιαδάκη για τη συμβολή τους, καθώς με τη συνεργασία όλων μπορούμε να δημιουργούμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης και στήριξης».