Ηράκλειο:7ο Διεθνές Διήμερο Συνέδριο Από το Όραμα στην πράξη

7ο Διεθνές Διήμερο Συνέδριο «Από το Όραμα στην πράξη: Προώθηση Πολιτικών Ευαίσθητων ως προς το Φύλο: Προς τη Βιώσιμη λειτουργία Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης»

Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου διοργανώνουν το 7ο Διεθνές Διήμερο Συνέδριο, με τίτλο: «Από το Όραμα στην πράξη: Προώθηση Πολιτικών Ευαίσθητων ως προς το Φύλο: Προς τη Βιώσιμη λειτουργία των Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης», σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης (EFJCA), στο Ηράκλειο, Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, 9:30π.μ.-5:00μ.μ. στο ξενοδοχείο «Aquila Atlantis», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το συνέδριο επιδιώκει να φέρει κοντά επαγγελματίες και οργανισμούς από την Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αστυνόμευσης, της απονομής δικαιοσύνης, της υποστήριξης Γυναικών και της υγείας, φορείς Νεολαίας, των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και του Δημοσίου τομέα, δίδοντας έμφαση στην ανταλλαγή, τη δικτύωση και την αμοιβαία μάθηση.

Το συνέδριο θα αναδείξει μοντέλα, όπως τα Κέντρα Οικογενειακής Δικαιοσύνης και θα διερευνήσει πώς μπορούν να υλοποιηθούν και να διατηρηθούν βιώσιμες πολύ-τομεακές προσεγγίσεις για την αποτελεσματική απάντηση στο φαινόμενο της Έμφυλης και Ενδοοικογενειακής Βίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον αποφασιστικό ρόλο των κυβερνήσεων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των Κέντρων, αλλά και συναφών μοντέλων. Ένα ευρύ φάσμα Ελλήνων/ίδων και ξένων ομιλητών/ τριών με σημαντική τεχνογνωσία θα μοιραστούν καλές πρακτικές και γνώσεις.

Το συνέδριο θα προσφέρει χώρο για ουσιαστικό διάλογο και δικτύωση, παρέχοντας έμπνευση και συγκεκριμένα εργαλεία για την ενίσχυση της καθημερινής πρακτικής των επαγγελματιών «πρώτης γραμμής».