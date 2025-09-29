ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Νέα δωρεά οργάνων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μια ακόμα επιτυχημένη διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 29/09/2025 στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η 63χρονη δότρια νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου διαγνώσθηκε ο εγκεφαλικός της θάνατος.
Χάρη στη γενναιόδωρη απόφαση της οικογένειας της, κατέστη δυνατή η δωρεά ήπατος, νεφρών και κερατοειδών, χαρίζοντας ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους μας που τα είχαν ανάγκη.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και την ευγνωμοσύνη μας προς την οικογένεια, η οποία μέσα στη δοκιμασία της απώλειας, έγινε γέφυρα αγάπης και αλληλεγγύης.
Η μεταμοσχευτική διαδικασία υλοποιήθηκε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και άρτια συνεργασία μεταξύ των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων της Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος και του Χειρουργείου του Νοσοκομείου, των εξειδικευμένων μονάδων λήψης και μεταμόσχευσης του Γ. Ν. Αθηνών «Λαϊκό» και του ΠΑΓΝΗ, καθώς και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που φρόντισε με ταχύτητα και ασφάλεια για τη μεταφορά των οργάνων.

Ο γενικός συντονισμός έγινε από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και την ομάδα συντονισμού μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου.
Είναι η έκτη φορά από την αρχή του χρόνου που γίνεται αερογέφυρα μεταφοράς οργάνων από το Νοσοκομείο μας στον αγώνα που δίνεται, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, για αύξηση και αξιοποίηση προσφορών ζωής από άτυχους συμπολίτες μας και στην μετουσίωση της μεγαλοψυχίας της οικογένειας των δοτών σε θεραπεία για άλλους ανθρώπους που πάσχουν.

