Το εξωτερικό «απογείωσε» την κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Οι διεθνείς αφίξεις διατήρησαν το θετικό πρόσημο, με τη Γερμανία να παραμένει η μεγαλύτερη αγορά για το «Νίκος Καζαντζάκης»

Θετικό πρόσημο καταγράφει η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» κατά τον Ιούνιο του 2026, με τη συνολική διακίνηση επιβατών να παρουσιάζει αύξηση κατά 1,93% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο διακινήθηκαν συνολικά 1.428.005 επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τουριστικής περιόδου στην Κρήτη.

Στις αφίξεις εσωτερικού καταγράφηκε μικρή κάμψη, καθώς ταξίδεψαν 1.210 λιγότεροι επιβάτες σε σχέση με πέρυσι, σημειώνοντας μείωση 1,43%. Αντίθετα, οι αφίξεις εξωτερικού κινήθηκαν ανοδικά, με 12.141 περισσότερους επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 1,94%, γεγονός που αντιστάθμισε πλήρως τη μικρή πτώση της εσωτερικής κίνησης.

Οι έξι ισχυρότερες αγορές

Η Γερμανία διατηρεί την πρώτη θέση μεταξύ των αγορών του εξωτερικού για τον Ιούνιο, με 167.726 αφίξεις, ενώ ακολουθούν:

Ηνωμένο Βασίλειο: 111.411

Γαλλία: 58.058

Πολωνία: 44.456

Ολλανδία: 30.184

Ισραήλ: 27.846

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη διατήρηση της ισχυρής παρουσίας των παραδοσιακών ευρωπαϊκών αγορών, με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να εξακολουθούν να αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» του εισερχόμενου τουρισμού προς την Κρήτη.

Η πιο «φορτωμένη» ημέρα του μήνα

Η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση καταγράφηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου, όταν πραγματοποιήθηκαν 361 κινήσεις αεροσκαφών, με το αεροδρόμιο να εξυπηρετεί 61.749 επιβάτες μέσα σε μία ημέρα.

Ισχυρή άνοδος και στο πρώτο εξάμηνο

Ανοδική είναι η εικόνα και για το σύνολο του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Οι αφίξεις εσωτερικού ανήλθαν σε 450.460 επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5.181 επιβάτες ή 1,1%, ενώ οι αφίξεις εξωτερικού έφτασαν τους 1.466.490 επιβάτες, αυξημένες κατά 97.206 επιβάτες ή 7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Συνολικά, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους διακινήθηκαν μέσω του αεροδρομίου Ηρακλείου 3.473.938 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 206.818 επιβάτες, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,95% έναντι της περσινής χρονιάς.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» εξακολουθεί να καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με την τουριστική κίνηση από το εξωτερικό να αποτελεί τον βασικό μοχλό της συνολικής αύξησης της επιβατικής κίνησης.https://www.cretalive.gr/