Το Google Maps άλλαξε το όνομα του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής

Η μετονομασία φαίνεται μόνο στους χρήστες του Google Maps στις ΗΠΑ. Στις υπόλοιπες χώρες είναι εμφανείς και οι δύο ονομασίες.

Η αμερικανική εταιρεία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα άλλαζε το όνομα της θαλάσσιας περιοχής μόλις αυτό επικαιροποιηθεί στο Σύστημα Γεωγραφικών Ονομάτων των ΗΠΑ (USGS).

Το Μεξικό ζήτησε από την Google να μην προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή. Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν νομικό δικαίωμα να αλλάξουν το όνομα του Κόλπου σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Για τους χρήστες της Google στις ΗΠΑ, αν τώρα περιηγηθούν πάνω στον Κόλπο, θα τον βρουν με το νέο όνομα Κόλπος της Αμερικής.

Οι χρήστες του Google Maps σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα, θα δουν τον Κόλπο με και τα δύο ονόματα: «Κόλπος του Μεξικού (Κόλπος της Αμερικής)».

Google Maps has updated the “Gulf of Mexico” to the “Gulf of America.”pic.twitter.com/8HAwnC0oEW

— The American Conservative (@amconmag) February 10, 2025