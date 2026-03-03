Αναζήτηση
Το Ιράν απειλεί την Ευρώπη: «Κάθε εμπλοκή θα θεωρηθεί εχθρική πράξη»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Κάθε ενέργεια αυτού του είδους κατά του Ιράν θα θεωρείτο κίνηση συνέργειας με τους επιτιθέμενους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ.
Το Ιράν απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τις ευρωπαϊκές χώρες να μην εμπλακούν στον πόλεμο που το φέρνει αντιμέτωπο με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αντίδραση της Τεχεράνης ήρθε μετά τη δήλωση της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ότι είναι έτοιμες να προβούν σε «αμυντικές ενέργειες» για την εξουδετέρωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

«Θα συνιστούσε πολεμική ενέργεια. Κάθε ενέργεια αυτού του είδους κατά του Ιράν θα θεωρείτο κίνηση συνέργειας με τους επιτιθέμενους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαΐλ Μπαγάι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη.

Η ευθεία ιρανική απειλή στην Κύπρο και η ελληνική ασπίδα με «Kίμων», «Ψαρά» και F-16
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
ΥΠΕΞ: Δεν θα υπάρξει καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν – Προληπτικά τα μέτρα στη Σούδα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Είχε ενημερωθεί ο υπουργός Εξωτερικών από τον Μάρκο Ρούμπιο...

Ηράκλειο:Απολογισμός εγκαινίων ομαδικής έκθεσης «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα» του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026...

Ενισχύεται περαιτέρω η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ορκίστηκαν ακόμα 4 νέοι δημοτικοί υπάλληλοι Ενισχύεται περαιτέρω η...

ΚΚΕ:Πλατιά εξόρμηση της ΚΟ Ηρακλείου ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ΚΟ Ηρακλείου προχωρά σε πλατιά εξόρμηση ενημέρωσης και...

