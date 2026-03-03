Το Ιράν απειλεί την Ευρώπη: «Κάθε εμπλοκή θα θεωρηθεί εχθρική πράξη»

«Κάθε ενέργεια αυτού του είδους κατά του Ιράν θα θεωρείτο κίνηση συνέργειας με τους επιτιθέμενους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ.

Το Ιράν απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τις ευρωπαϊκές χώρες να μην εμπλακούν στον πόλεμο που το φέρνει αντιμέτωπο με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αντίδραση της Τεχεράνης ήρθε μετά τη δήλωση της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ότι είναι έτοιμες να προβούν σε «αμυντικές ενέργειες» για την εξουδετέρωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

«Θα συνιστούσε πολεμική ενέργεια. Κάθε ενέργεια αυτού του είδους κατά του Ιράν θα θεωρείτο κίνηση συνέργειας με τους επιτιθέμενους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαΐλ Μπαγάι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη.