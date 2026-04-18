ΔΙΑΦΟΡΑ

Το Ιράν έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ανέλαβαν εκ νέου τον πλήρη έλεγχο των Στενών.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι ανέλαβαν εκ νέου τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, επικαλούμενοι την «παραβίαση δεσμεύσεων» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη συνέχιση της «αμερικανικής πολιορκίας» στην περιοχή.

Η Τεχεράνη είχε ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ πριν από περίπου ενάμιση μήνα, επιτρέποντας τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Ωστόσο, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, η στάση της Ουάσιγκτον οδήγησε στην απόφαση για εκ νέου κλείσιμο του στρατηγικού περάσματος.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Ερακτσί, είχε δηλώσει την προηγούμενη ημέρα ότι, στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον Λίβανο, τα Στενά θα παρέμεναν ανοιχτά μέχρι τη λήξη της περιόδου κατάπαυσης του πυρός. Η ανακοίνωση αυτή είχε προκαλέσει προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Μετά τη δήλωση του Ιρανού υπουργού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε αρχικά την Τεχεράνη, αλλά στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η «αμερικανική πολιορκία» στα Στενά θα συνεχιστεί έως ότου υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.

Η θέση του Τραμπ προκάλεσε άμεση αντίδραση από την Τεχεράνη, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι το Ιράν επαναφέρει υπό τον πλήρη έλεγχό του τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίς σήμερα το πρωί του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) ότι ενδέχεται να τερματίσει την εκεχειρία με το Ιράν, εάν δεν υπάρξει μακροπρόθεσμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έως την Τετάρτη.

«Ίσως να μην τον παρατείνω, αλλά ο αποκλεισμός (στα ιρανικά λιμάνια) θα παραμείνει», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του προεδρικού αεροσκάφους, επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον από το Φοίνιξ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Υπάρχει λοιπόν αποκλεισμός και δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ξανά βόμβες».

politika-kritis-ad
Αραγτσί: Ελεύθερη η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών για το υπόλοιπο της εκεχειρίας
politika-kritis-ad

