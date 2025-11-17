Το Λιμάνι του Αγίου Νικολάου υποδέχθηκε το τελευταίο κρουαζιερόπλοιο της χρονιάς – Με άνοδο άνω του 20% κλείνει η σεζόν, αύξηση των αφίξεων πάνω από 40% αναμένεται για το 2026

Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 το τελευταίο κρουαζιερόπλοιο για τη φετινή χρονιά.

Το “Artania” της Phoenix Reisen κατέπλευσε στο λιμάνι μεταφέροντας 1.062 ταξιδιώτες, οι οποίοι απόλαυσαν την επίσκεψή τους υπό ιδανικές καιρικές συνθήκες και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη λίμνη Βουλισμένη, να επισκεφθούν τη Σπιναλόγκα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου, τοπικά ελαιουργεία και οινοποιεία, ενώ γεύτηκαν την κρητική γαστρονομία και περπάτησαν στην πόλη.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η επιτυχής δοκιμή των νέων προσκρουστήρων, καθώς το λιμάνι φιλοξένησε με απόλυτη ασφάλεια ένα πλοίο 230 μέτρων στην προβλήτα των 140 μέτρων, χωρίς καμία επιχειρησιακή δυσκολία.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αναβαθμίσεις των υποδομών, με στόχο από το 2026 να είναι δυνατή η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση δύο κρουαζιερόπλοιων, με ξεχωριστές ροές και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Στελέχη του λιμένα υποδέχθηκαν τους αξιωματικούς του πλοίου, αντάλλαξαν δώρα και ευχήθηκαν ασφαλή συνέχεια στο ταξίδι τους.

Ταυτόχρονα, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, σε συνεργασία με τον σύμβουλο κρουαζιέρας του, προχωρεί στον σχεδιασμό νέου συστήματος VIP homeporting, το οποίο θα συνδέει απευθείας το αεροδρόμιο με το λιμάνι, εξασφαλίζοντας άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στο κρουαζιερόπλοιο.

Η φετινή σεζόν ολοκληρώνεται με θετικό πρόσημο άνω του 20%, ενώ για το 2026 αναμένεται αύξηση άνω του 40% στις αφίξεις πλοίων και επισκεπτών.

Όπως σημείωσε σχετικά ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, ο Άγιος Νικόλαος ενισχύει σταθερά τη θέση του στον χάρτη της κρουαζιέρας, με την αναμενόμενη αύξηση της επόμενης χρονιάς να επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των εταιρειών στη δυναμική της περιοχής.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δημήτρης Αγαπητός, ανέφερε ότι με την άφιξη αυτή επιβεβαιώνεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα του λιμένα και στις δύο προβλήτες του.