Το Λιμάνι του Αγίου Νικολάου υποδέχθηκε το τελευταίο κρουαζιερόπλοιο της χρονιάς – Με άνοδο άνω του 20% κλείνει η σεζόν, αύξηση των αφίξεων πάνω από 40% αναμένεται για το 2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 το τελευταίο κρουαζιερόπλοιο για τη φετινή χρονιά.
Το “Artania” της Phoenix Reisen κατέπλευσε στο λιμάνι μεταφέροντας 1.062 ταξιδιώτες, οι οποίοι απόλαυσαν την επίσκεψή τους υπό ιδανικές καιρικές συνθήκες και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη λίμνη Βουλισμένη, να επισκεφθούν τη Σπιναλόγκα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου, τοπικά ελαιουργεία και οινοποιεία, ενώ γεύτηκαν την κρητική γαστρονομία και περπάτησαν στην πόλη.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η επιτυχής δοκιμή των νέων προσκρουστήρων, καθώς το λιμάνι φιλοξένησε με απόλυτη ασφάλεια ένα πλοίο 230 μέτρων στην προβλήτα των 140 μέτρων, χωρίς καμία επιχειρησιακή δυσκολία.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αναβαθμίσεις των υποδομών, με στόχο από το 2026 να είναι δυνατή η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση δύο κρουαζιερόπλοιων, με ξεχωριστές ροές και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Στελέχη του λιμένα υποδέχθηκαν τους αξιωματικούς του πλοίου, αντάλλαξαν δώρα και ευχήθηκαν ασφαλή συνέχεια στο ταξίδι τους.
Ταυτόχρονα, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, σε συνεργασία με τον σύμβουλο κρουαζιέρας του, προχωρεί στον σχεδιασμό νέου συστήματος VIP homeporting, το οποίο θα συνδέει απευθείας το αεροδρόμιο με το λιμάνι, εξασφαλίζοντας άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στο κρουαζιερόπλοιο.

Η φετινή σεζόν ολοκληρώνεται με θετικό πρόσημο άνω του 20%, ενώ για το 2026 αναμένεται αύξηση άνω του 40% στις αφίξεις πλοίων και επισκεπτών.

Όπως σημείωσε σχετικά ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, ο Άγιος Νικόλαος ενισχύει σταθερά τη θέση του στον χάρτη της κρουαζιέρας, με την αναμενόμενη αύξηση της επόμενης χρονιάς να επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των εταιρειών στη δυναμική της περιοχής.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δημήτρης Αγαπητός, ανέφερε ότι με την άφιξη αυτή επιβεβαιώνεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα του λιμένα και στις δύο προβλήτες του.

Μήνυμα Κ. Σπυριδάκη για την Επέτειο του Πολυτεχνείου: «Το Πολυτεχνείο δεν είναι μνήμη. Είναι πυξίδα.»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Δήμος Ηρακλείου:«Ο Ευρωπαίος και κοσμοπολίτης Δημήτριος Βικέλας» το θέμα εσπερίδας στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη

Team Πολ. Κρήτης
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 19:00 στην αίθουσα «Θεοτοκόπουλος» «Ο Ευρωπαίος...

Ενίσχυση της τουριστικής αγοράς του Καναδά από την Περιφέρεια Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης
Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής...

«Βιώσιμες Βιβλιοθήκες»: Έτοιμος ο λαχανόκηπος στην Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας – Μια μεγάλη γιορτή για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης

Team Πολ. Κρήτης
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 η...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:«Μεταξύ γης και ουρανού» – Παρουσίαση της ταυτότητας του Μνημείου στο λόφο της Παπούρας στο Καστέλλι με την παρουσία πλήθους κόσμου

Team Πολ. Κρήτης
Στην κατάμεστη Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Λυκείου Καστελλίου, πραγματοποιήθηκε...

