Το μήνυμα του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου για την 52η Επέτειο του Πολυτεχνείου

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την Επέτειο του Πολυτεχνείου, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ζωντανή υπενθύμιση του διαρκούς αγώνα του ελληνικού λαού για Δημοκρατία, Ελευθερία, Αξιοπρέπεια, Κοινωνική Δικαιοσύνη. Η νεολαία και ο λαός, άοπλοι αλλά αποφασισμένοι, ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη δικτατορία, θέτοντας τα θεμέλια για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα. Το παράδειγμα των αγωνιστών του Πολυτεχνείου, δείχνει πως απέναντι σε κάθε ισχυρή απειλή, η ενότητα και η πίστη στις αξίες αποτελούν τον δρόμο προς τη δικαίωση.

52 χρόνια μετά, η Εξέγερση του Πολυτεχνείου παραμένει ένα ζωντανό σύμβολο που αφυπνίζει τον λαό που εξακολουθεί να αποτελεί φωτεινό «φάρο» αυταπάρνησης απέναντι σε κάθε προσπάθεια περιορισμού καταπάτησης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σήμερα και κάθε μέρα, το σύνθημα “Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία”, μας θυμίζει ότι η Δημοκρατία απαιτεί επαγρύπνηση, εγρήγορση, συμμετοχή και ευθύνη.

Μέσα στις σύγχρονες προκλήσεις που διαβρώνουν την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα της Δημοκρατίας μας και απέναντι στις νέες απειλές που αναδύονται, είναι αναγκαίο να επαναπροσεγγίσουμε τα διαχρονικά μηνύματα του Πολυτεχνείου, τα οποία εξακολουθούν να εμπνέουν όσους συνεχίζουν να αγωνίζονται, να διεκδικούν και να οραματίζονται μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία.

Ως Δήμος Μινώα Πεδιάδας, τιμούμε την επέτειο του Πολυτεχνείου και τους αγώνες του λαού μας και παραμένουμε δίπλα σε κάθε προσπάθεια για Ισονομία, Ισότητα και Κοινωνική Δικαιοσύνη».