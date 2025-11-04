Πολιτικά Κρήτης

Δήμος Ηρακλείου:Το σχεδιαζόμενο από τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ κλείσιμο του καταστήματος της Νέας Αλικαρνασσού, στο Δημοτικό Συμβούλιο με πρωτοβουλία του Αλέξη Καλοκαιρινού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στο Δημοτικό Συμβούλιο έφερε το θέμα του σχεδιαζόμενου από τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ κλεισίματος του καταστήματος της Νέας Αλικαρνασσού, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου εξέφρασε την αντίθεση της Δημοτικής Αρχής σε μια τέτοια κίνηση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα κατάστημα που λειτουργεί επί σειρά ετών, εξυπηρετώντας καθημερινά εκατοντάδες πολίτες στην ιστορική έδρα του Δήμου Ηρακλείου.

Επισήμανε επίσης ότι με την λειτουργία του καταστήματος των ΕΛΤΑ διασφαλίζονται συνθήκες ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα και εισηγήθηκε το παρακάτω ψήφισμα, το οποίο έγινε δεκτό ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, λαμβάνοντας γνώση της πρόθεσης της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) να καταργήσει το κατάστημα της Νέας Αλικαρνασσού, εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του και την έντονη διαμαρτυρία του για την απόφαση αυτή, η οποία και προκαλεί εύλογη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Το κατάστημα των ΕΛΤΑ στη Νέα Αλικαρνασσό λειτουργεί επί σειρά ετών, εξυπηρετώντας καθημερινά εκατοντάδες πολίτες στην ιστορική έδρα του Δήμου Ηρακλείου, διασφαλίζοντας συνθήκες ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα.

Η αιφνίδια απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ αντίκειται στις αρχές της αποκέντρωσης των υπηρεσιών και της ενίσχυσης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, και συνιστά πλήγμα ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και σε συνανθρώπους μας με περιορισμένη κινητικότητα, οι οποίοι αδυνατούν να εξυπηρετηθούν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή/και να μετακινηθούν σε άλλα καταστήματα του Ηρακλείου.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφάσισε κατά πλειοψηφία:
1. Να εκφράσει την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση παύσης λειτουργίας του καταστήματος των ΕΛΤΑ στη Νέα Αλικαρνασσό.
2. Να ζητήσει από την Διοίκηση των ΕΛΤΑ την οριστική ανάκληση της εν λόγω απόφασης και τη διατήρηση της λειτουργίας του καταστήματος.
3. Να αποστείλει το παρόν ψήφισμα στη Διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στους βουλευτές του Νομού Ηρακλείου, στην Περιφέρεια Κρήτης, στην ΠΕΔ Κρήτης και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Νέα εποχή για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων...

0
Ξεκίνησε η δωρεάν διανομή μικρών καφέ κάδων (κουζίνας) σε...

Ταξίδι γνωριμίας με τα Μονοπάτια Χανίων –...

0
ΤΑΞΙΔΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΑ CHANIA TRAILS Ταξίδι γνωριμίας με τα...

Νέα εποχή για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων...

0
Ξεκίνησε η δωρεάν διανομή μικρών καφέ κάδων (κουζίνας) σε...

Ταξίδι γνωριμίας με τα Μονοπάτια Χανίων –...

0
ΤΑΞΙΔΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΑ CHANIA TRAILS Ταξίδι γνωριμίας με τα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Νέα εποχή για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων στον Δήμο Χανίων – Ξεκίνησε η διανομή καφέ κάδων για όλα τα νοικοκυριά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά : Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών για το Μαθητικό-Φοιτητικό Συλλαλητήριο 6 Νοεμβρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 6...

Η Κρήτη μπορεί να είναι λεβεντογέννα και χωρίς παράνομη οπλοφορία – και δουλειά του κράτους είναι να παρεμβαίνει πριν, όχι μετά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το κράτος οφείλει να προλαβαίνει φονικά και όχι να...

Η Περιφέρεια Κρήτης σε Workshop στη Χάγη για την Αυθεντική Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του προγράμματος Τουριστικής προβολής...

Άνοιγμα στην τουριστική αγορά της Δανίας και της Ολλανδίας από το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την κατάκτηση νέων τουριστικών αγορών έχει θέσει ως στόχο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST