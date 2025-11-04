Δήμος Ηρακλείου:Το σχεδιαζόμενο από τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ κλείσιμο του καταστήματος της Νέας Αλικαρνασσού, στο Δημοτικό Συμβούλιο με πρωτοβουλία του Αλέξη Καλοκαιρινού

Στο Δημοτικό Συμβούλιο έφερε το θέμα του σχεδιαζόμενου από τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ κλεισίματος του καταστήματος της Νέας Αλικαρνασσού, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου εξέφρασε την αντίθεση της Δημοτικής Αρχής σε μια τέτοια κίνηση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα κατάστημα που λειτουργεί επί σειρά ετών, εξυπηρετώντας καθημερινά εκατοντάδες πολίτες στην ιστορική έδρα του Δήμου Ηρακλείου.

Επισήμανε επίσης ότι με την λειτουργία του καταστήματος των ΕΛΤΑ διασφαλίζονται συνθήκες ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα και εισηγήθηκε το παρακάτω ψήφισμα, το οποίο έγινε δεκτό ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, λαμβάνοντας γνώση της πρόθεσης της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) να καταργήσει το κατάστημα της Νέας Αλικαρνασσού, εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του και την έντονη διαμαρτυρία του για την απόφαση αυτή, η οποία και προκαλεί εύλογη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Το κατάστημα των ΕΛΤΑ στη Νέα Αλικαρνασσό λειτουργεί επί σειρά ετών, εξυπηρετώντας καθημερινά εκατοντάδες πολίτες στην ιστορική έδρα του Δήμου Ηρακλείου, διασφαλίζοντας συνθήκες ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα.

Η αιφνίδια απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ αντίκειται στις αρχές της αποκέντρωσης των υπηρεσιών και της ενίσχυσης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, και συνιστά πλήγμα ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και σε συνανθρώπους μας με περιορισμένη κινητικότητα, οι οποίοι αδυνατούν να εξυπηρετηθούν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή/και να μετακινηθούν σε άλλα καταστήματα του Ηρακλείου.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

1. Να εκφράσει την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση παύσης λειτουργίας του καταστήματος των ΕΛΤΑ στη Νέα Αλικαρνασσό.

2. Να ζητήσει από την Διοίκηση των ΕΛΤΑ την οριστική ανάκληση της εν λόγω απόφασης και τη διατήρηση της λειτουργίας του καταστήματος.

3. Να αποστείλει το παρόν ψήφισμα στη Διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στους βουλευτές του Νομού Ηρακλείου, στην Περιφέρεια Κρήτης, στην ΠΕΔ Κρήτης και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).