Τον Οκτώβριο τα μέτρα για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

Την ερχόμενη εβδομάδα συνάντηση του υπ. Ανάπτυξης με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ

Mέσα στον Οκτώβριο το υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει να καταγραφούν εθελοντικές μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Η πρωτοβουλία της εθελοντικής μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς εκτιμάται ότι θα αρχίσει να τρέχει εντός των πρώτων 10-15 ημερών του Οκτωβρίου και σύμφωνα με πληροφορίες θα διαρκέσει έως και το τέλος του χρόνου προκειμένου να καλύψει και την περίοδο των Χριστουγέννων.

Βέβαια ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, είπε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί.

Πότε θα γίνει η συνάντηση με τους εκπροσώπου των σούπερ μάρκετ

Ο ίδιος γνωστοποίησε, δε, ότι την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου πρόκειται να συναντηθεί με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, σημειώνοντας ότι έχει συναντηθεί με τους εκπροσώπους της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων, «η οποία είναι θετική και πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την υπόθεση».

Ως προς το εάν το υπουργείο εξετάζει κάποια μέτρα για την αναχαίτιση της ακρίβειας, ο κ. Θεοδωρικάκος είπετότι «Έχω ανακοινώσει ένα μέτρο το οποίο θα συνεχίσει να τηρείται και είναι ότι δεν θα μπορούν να κάνουν προσφορές και εκπτώσεις σε προϊόντα τα οποία τους τελευταίους 3 μήνες έχουν κάνει ανατιμήσεις».

Και συμπλήρωσε πως «πρόκειται για ένα μέτρο που ξέρω ότι πιέζει την αγορά και την πονάει, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι απαραίτητο γιατί είναι μια μέθοδος για να σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά οι επιχειρήσεις προτού προβούν σε ανατιμήσεις»

«’Αλλες δύο από τις πρωτοβουλίες που λήγουν στα τέλη του Οκτωβρίου, αφορούν στην υποχρέωση των σούπερ μάρκετ να ενημερώνουν για τυχόν ανατιμήσεις και να ανακοινώνονται και οι τιμές των οπωροκηπευτικών», ανέφερε και προσέθεσε ότι «οι έλεγχοι στα σούπερ μάρκετ θα συνεχιστούν κανονικά».

Πηγή: ot.gr